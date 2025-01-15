¿Qué % debe ahorrar al mes si gana un salario mensual 2025? Experto financiero analizó

Ahorrar puede significar un reto grande para los colombianos y más para aquellos que devengan de un salario mínimo, pues tienen un margen menor para suplir con aquellos gastos esenciales como los servicios públicos, arriendo, entre otros.

Para mejorar las finanzas de los colombianos, se han creado decenas de estrategias de ahorro para las personas, esto con la intención de crear colchones en los que se pueda resguardar una buena cantidad de dinero y dicha plata tiene su origen en el salario devengado.

Si uno de sus propósitos para el año 2025 es ahorrar, debe conocer la regla 50/30/20, una de las más recomendadas por los expertos para suplir con las necesidades financieras esenciales, cumplir con aquellos gustos personales y empezar a generar un fondo de ahorros.

Así funciona la regla 50/30/20 para generar ahorros

Esta técnica es sencilla de comprender y su objetivo es destinar el 20% de sus ingresos totales al colchón de ahorro, de esta manera, la división se haría en tres categorías cruciales: necesidades, deseos y ahorros.

De acuerdo a esta regla, el 50% de los ingresos generados al mes deben gastarse en las necesidades como lo son los pagos de servicios, arriendos, etc., por otro lado, el 30% de los ingresos deben destinarse para suplir aquellos deseos como lo serían comer en su restaurante favorito, comprar algo que desee, ya sea ropa, un videojuego, entre otros, y, finalmente, el 20% restante se debe ahorrar.

Así funciona la regla 70/20/10 para generar ahorros

Es posible que para algunas personas sea insuficiente el 50% de sus ingresos para suplir sus gastos esenciales, esto debido a deudas u otras razones, por esta razón es que existe una regla de ahorro enfocada para este selecto grupo. Esta regla de ahorro funciona de la siguiente manera:

70% de los ingresos deben cubrir los gastos esenciales como arriendos, servicios, comida, transporte y demás.

20% de los ingresos se destinan para ahorrar, ya sea en un fondo de ahorros o en CDT.

se destinan para ahorrar, ya sea en un 10% de los ingresos deben ir destinados al ocio y la diversión, pues esta es una categoría que no se debe abandonar debido a que influye en el estado de ánimo de la persona.

Recomendaciones de los expertos

Para asegurar un buen hábito financiero, los expertos en la rama de las finanzas recomiendan establecer metas realistas y conocer las prioridades económicas, por ello, aconsejan identificar de manera consiente cuáles son los gastos innecesarios, de esta manera se busca remplazar algunas actividades que puedan mejorar el estado de ánimo de la persona, por alguno similar evitando gastos.

Lo anterior quiere decir que si la persona es amante de ir a cine, este podría reducir sus visitas a ver cine a cada dos semanas, en caso de hacerlo todas las semanas, o reducir el consumo de confitería, con ello ahorraría un dinero importante, son pequeños detalles que harán una gran diferencia en las finanzas.

Entre otras recomendaciones, los expertos sugieren encontrar actividades gratis, esto fomentaría el entretenimiento sin la necesidad de una inversión, además, otro consejo es comer en casa más seguido.

En conclusión, los expertos recomiendan destinar entre el 15% y el 20% del salario mensual a un fondo de ahorros.