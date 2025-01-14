¿Habrá un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás? Experto habla sobre posibilidades

Gershon Baskin, quien ha sido el principal negociador de rehenes de Israel con Hamás desde 2006, conversó en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el acuerdo para un alto al fuego en Gaza.

Según comentó para iniciar, “se espera que comience este cese al fuego más adelante, se puede anunciar esta semana. Estoy muy optimista porque estamos muy cerca de ese acuerdo”.

De igual manera, señaló que “se espera que este primer acuerdo se extienda por 2 o 3 eses, en esos 3 meses se espera que todos los secuestrados en poder de Hamas sean liberados, ese intercambio de prisioneros palestinos depende del número de secuestrados que estén vivos y de quienes sean liberados en ese momento, es una formula compleja”.

Por otra parte, se refirió a la posición de Estados Unidos frente a esta guerra y las repercusiones que esto tiene. De acuerdo con Baskin, “No hay nada que Trump pueda hacer que Israel no haya hecho hasta ahora, pero sí considero que la llegada de Trump a la Casa Blanca sí puede tener un impacto en el comportamiento de Netanyahu”.

Baskin también aseguró que Benjamín Netanyahu siempre ha hablado de una victoria total pero no la hay, “Israel sí desmanteló la capacidad militar que tiene Hamás, pero aun puede sostener una guerra, eso se está viendo en la Franja de Gaza”.

Escuche la entrevista completa a continuación: