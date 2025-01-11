“Dejen de pensar en muerte de hermanos”: Petro a Uribe por pedir intervención en Venezuela

Colombia

Luego de que el expresidente Álvaro Uribe hiciera, desde la ciudad de Cucutá en medio de un plantón convocado por el Centro Democrático, un llamado para que se haga una intervención militar en Venezuela por parte de actores internacionales, el presidente Gustavo Petro, citando un video de la manifestación del exmandatario, desestimó esta petición y la presencia del líder de la oposición.

“Yo creo que, a esta altura, Cúcuta ya sabe que es mejor preservar las relaciones familiares, sociales, económicas y culturales en la frontera”, fue el primer comentario que hizo Petro, ante la aparente poca respuesta que tuvo esta convocatoria del uribismo, en donde también estuvieron parlamentarios opositores como María Fernanda Cabal y Jairo Corzo.

January 11, 2025

En una publicación seguida, el presidente Petro respondió directamente al planteamiento que hizo Uribe desde la frontera. Dijo el actual jefe de Estado que “dejen de pensar en muerte de hermanos. ¿No se leyeron en la Biblia la historia de Caín?”.