Gustavo Costas se refirió a posible salida de JuanFer Quintero: “Que deje algo al club”

Horas decisivas para el futuro de Juan Fernando Quintero, quien no continuaría en Racing al igual que su compatriota Roger Martínez. En una entrevista de ESPN con Gustavo Costas este miércoles, el entrenador argentino se refirió a la salida de ambos; no obstante, dejó en claro que se debe llegar a un acuerdo para la situación de JuanFer.

“Sabíamos que iba a suceder esto, el tema de la familia en el que no nos vamos a meter, ahora tiene que arreglar su salida, es lógico que trate de irse, pero que deje algo al club”, fueron las palabras de Costas, tras las últimas complicaciones económicas entre el antioqueño y el club.

"SABÍAMOS DESDE UN PRINCIPIO QUE IBA A SUCEDER ESTO. HABLÉ MUCHO CON JUANFER". Gustavo Costas habló de la situación con el crack colombiano.



Con el caso Roger, el atacante cartagenero no renovó y su futuro es incierto. Costas expresó que hicieron todo lo posible para retenerlo, pero no fue suficiente: “hemos perdido adelante, no pude convencerlo”.

Entretanto, Johan Carbonero, quien no se presentó al inicio de la pretemporada, también estaría dejando Racing y todo indica que tomaría rumbo a tierras brasileñas con el Internacional de Porto Alegre. Costas también resaltó los posibles refuerzos para suplir las tres bajas y uno de los grandes candidatos es Adrián Balboa, con pasado en Deportivo Pereira.

Desde la llegada de Gustavo Costas al banquillo de Avellaneda, su relación con ambos colombianos parecía interminable y a la vez era muy cercana. El título de la Copa Sudamericana, con sello tricolor, no fue suficiente para mantener a Roger y a JuanFer, quien ha expresado su deseo de regresar al país debido a problemas personales que solo puede solucionar estando en Colombia.

En la era del entrenador argentino, Quintero fue el artífice del pase a semifinales con un doblete ante Corinthians y luego con una asistencia en la gran final. Por el lado de Roger, el cartagenero llegó lesionado y aun así los pocos minutos que jugó le bastaron para liquidar el partido ante Cruzeiro y levantar el título.

Las declaraciones de Costas luego de obtener el trofeo continental hacia Roger fueron más allá de los elogios: “hay que hacerle una estatua, jugó con el tobillo roto”, haciendo referencia al sacrificio del colombiano.

Aunque no haya nada definido sobre el próximo destino en el caso JuanFer, la directiva de Racing espera poder obtener un beneficio económico importante y que sea justo para ambas partes. Recordemos que América aún no tiene una cifra que convenza al club de Avellaneda y habrá que esperar como se desenvuelve la negociación.