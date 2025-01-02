Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W
Martha Patricia Pérez pide una respuesta a las autoridades sobre el atentado del que fue víctima su hija, Nicole Pérez.
Leopoldo Dante Tevez, cantante y compositor argentino conocido como Leo Dan, murió este 1 de enero de 2025.
Carolina Corcho, exministra de Salud, se refirió en La W al anuncio de esta cartera sobre el aumento del 5.36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025.
Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, explicó que el ajuste responde a irregularidades en los datos suministrados por las EPS, priorizando la protección de recursos públicos.
Mustafa Barghouti, miembro del Consejo Legislativo Palestino, dijo no estar de acuerdo con la decisión de las autoridades palestina al suspender la retransmisión de la cadena catarí Al Jazeera.
Gina Bernal, habitante de Chía (Cundinamarca), contó en La W los detalles del robo del que fueron víctimas ella y su familia.
Norma Hurtado y Alfredo Mondragón debatieron en La W sobre el aumento de la UPC para el 2025.
El ajuste del 5.36% en la UPC, basado en inflación y reportes irregulares de EPS, agudiza la crisis de servicios y pone en riesgo el sistema de salud, según Clemencia Mayorga.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, analizó el aumento del 5,36% para el 2025 en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que hizo oficial el Ministerio de Salud.
Al menos 15 personas murieron en un atropellamiento masivo en Nueva Orleans, Estados Unidos.
