Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W

18 feb 2026 Actualizado 09:38

Este 2 de enero, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.

La W con Julio Sánchez Cristo. Foto: W Radio.

Laura Rojas@laurarojas2399

Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Dramático relato de madre de Nicole Pérez, víctima del atentado en Nueva Orleans

Martha Patricia Pérez pide una respuesta a las autoridades sobre el atentado del que fue víctima su hija, Nicole Pérez.

Autor : Felipe Lara

“Agradezco haber conocido a este loco hermoso”: Piero lamenta la muerte de Leo Dan

Leopoldo Dante Tevez, cantante y compositor argentino conocido como Leo Dan, murió este 1 de enero de 2025.

Autor : Laura Rojas

“Nunca hemos propuesto la estatización del sistema de salud”: Carolina Corcho sobre aumento UPC

Carolina Corcho, exministra de Salud, se refirió en La W al anuncio de esta cartera sobre el aumento del 5.36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025.

Autor : Lina María Vega

Autor : Laura Duarte

Información de las EPS fue muy pobre: viceministro Luis Martínez por aumento de la UPC

Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, explicó que el ajuste responde a irregularidades en los datos suministrados por las EPS, priorizando la protección de recursos públicos.

Autor : Laura Rozo

“Es algo ineficaz, es el medio más visto”: Consejo palestino tras suspensión de Al Jazeera

Mustafa Barghouti, miembro del Consejo Legislativo Palestino, dijo no estar de acuerdo con la decisión de las autoridades palestina al suspender la retransmisión de la cadena catarí Al Jazeera.

Autor : Laura Rojas

Autor : EFE

Familia en Chía fue víctima de robo por $160 millones y su perro fue secuestrado

Gina Bernal, habitante de Chía (Cundinamarca), contó en La W los detalles del robo del que fueron víctimas ella y su familia.

Autor : Juan Felipe Rodríguez

Aumento UPC: Gobierno o Congreso, ¿quién responde por crisis del sistema de salud?

Norma Hurtado y Alfredo Mondragón debatieron en La W sobre el aumento de la UPC para el 2025.

Autor : Laura Duarte

Se trata de una crisis humanitaria: Colegio Médico de Cundinamarca por aumento de UPC para EPS

El ajuste del 5.36% en la UPC, basado en inflación y reportes irregulares de EPS, agudiza la crisis de servicios y pone en riesgo el sistema de salud, según Clemencia Mayorga.

Autor : Laura Rozo

El principio del fin lo estamos viviendo: presidenta de Acemi por aumento de UPC para EPS

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, analizó el aumento del 5,36% para el 2025 en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que hizo oficial el Ministerio de Salud.

Autor : Laura Rozo

Lo que pensamos era suficiente para la seguridad, ya no lo es: miembro del Concejo de Nueva Orleans

Al menos 15 personas murieron en un atropellamiento masivo en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Autor : Felipe Lara

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

Noticias
