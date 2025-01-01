Murió Leo Dan, cantante y compositor argentino

Este 1 de enero de 2025, se conoció que el cantante y compositor argentino Leopoldo Dante Tevez, mejor conocido en la escena artística como Leo Dan, murió a los 82 años en Miami, Estados Unidos.

Por el momento, no se han revelado las causas de la muerte del artista, reconocido como uno de los cantantes más prominentes del género balada romántica del continente.

Leo Dan dedicó su vida a la música, logrando grabar más de 70 discos y llegando hasta Hollywood de la mano del mexicano Alfonso Cuarón, con la célebre película ‘Roma’.

A través de su cuenta oficial de Instagram, se anunció la noticia del fallecimiento del artista: “Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito”.

El mensaje agrega que, en esta fecha, invitan “a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado, a celebrar su amor, su música y su vida”.

“Con mucha paz en el corazón, recordamos y sentimos su profundo amor… por siempre”, concluye el mensaje, el cual también cita un pasaje bíblico: “Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá. - Juan 11:25″.

Cabe señalar que el artista tenía programadas dos presentaciones para el mes de febrero en el marco de su gira ‘Leo Dan - El Adiós de una Leyenda‘: una el 17 en el AZDesert Diamond Arena de Glendale, Arizona y otra el 16 en The Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas, Nevada.

Una mañana, La W conversó con Leo Dan y esto fue lo que dijo:

¿Quién era Leo Dan?

Por: Agencia EFE

Nacido el 22 de marzo de 1942 en Estación Atamisqui, en la provincia argentina de Santiago del Estero,Leo Dan mostró desde niño su amor por la música: a los cinco años aprendió a tocar la armónica y la flauta, a los seis la guitarra y a los 16 formó su primera agrupación musical, Los Troveros.

Su carrera artística explotó en las décadas de 1960 y 1970, años de gran producción musical y fama. De Santiago del Estero se mudó a Buenos Aires, luego a España, México, regresó a Argentina y finalmente se instaló en Estados Unidos.

Escribió más de 1.500 temas de diversos géneros, desde cumbia y ranchera hasta tango. Sus canciones fueron traducidas a diversos idiomas y vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo.

Su triunfo fue internacional, recibió un Grammy latino y a los 76 años su música llegó, primero, al Festival de Venecia en 2018 y un año después a los Oscar, con la película ‘Roma’, de Alfonso Cuarón.

El tema que lo elevó a la fama fue ‘Celia’, luego vinieron otros como ‘Fanny’, ‘Santiago querido’, ‘Esa pared’ o ‘Cómo te extraño mi amor’ o ‘Por un caminito’. Leo Dan levantó pasiones en sus conciertos, pero también en aquellos lugares donde se escuchaba su música aunque él no estuviera presente.

Contrajo matrimonio en 1966 con Mariette Papolczy, Miss Mar de Plata, en una ceremonia que pasó a la historia en Argentina, no sólo por la llamativa celebración, sino por la avalancha de público que provocó hasta heridas a sus fans, según recuerda este jueves Infobae. De ese matrimonio nacieron cuatro hijos.

Cuando regresó por una temporada a Argentina, en 1980, se presentó como candidato a gobernador en Santiago del Estero, pero fracasó ante el peronista Carlos Juárez y, entonces, se fue a vivir a Estados Unidos, donde falleció el 1 de enero de 2025.