Pacientes Colombia criticó el aumento de la UPC: “será un 2025 de calamidad”

El reciente anuncio del Ministerio de Salud sobre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en un 5.36% continúa encendiendo alarmas en el sector salud. En los micrófonos de La W, Denis Silva, director de Pacientes Colombia, calificó la decisión como “un cierre de año desastroso y un 2025 de calamidad espantosa para los pacientes”.

Silva enfatizó que el incremento propuesto no alcanza ni siquiera para cubrir los costos básicos del sector salud. Según sus declaraciones, “el 5.36% ni siquiera da para pagar el salario mínimo de los camilleros, enfermeros y demás trabajadores de la salud que devengan uno o dos salarios mínimos. De cada 100 pesos asignados, 70 van destinados al talento humano”.

El director de la asociación no dudó en criticar duramente al Gobierno, señalando que esta decisión es una “revancha del presidente Petro” para presionar al Congreso a aprobar su reforma a la salud, una propuesta que, según él, “no resuelve nada”.

Inconsistencias en los reportes de las EPS

El Ministerio de Salud en su comunicado, justificó el aumento limitado señalando inconsistencias graves en la información reportada por las EPS, como irregularidades en la frecuencia de servicios, gastos médicos sin soporte y pagos superiores a los precios regulados.

Sin embargo, Denis Silva argumentó que el gobierno también tiene responsabilidad en la falta de transparencia. “La información para el cálculo de la UPC debería ser clara, pero el Ministerio no da ejemplo. Además, recordemos que Carolina Corcho sacó a 163 técnicos especializados en la metodología para este cálculo, dejando al Ministerio sin expertos en este tema crucial”, afirmó.

El aumento de la UPC ha dejado a varios sectores preocupados por el impacto en la prestación de servicios de salud. “El Ministerio tiene acceso a fuentes de información diarias que podrían permitir un cálculo más justo y equitativo. Sin embargo, esta decisión muestra un claro desinterés por la vida de los pacientes”, concluyó Silva.

Mientras tanto, gremios, pacientes y profesionales de la salud permanecen atentos a las consecuencias que este ajuste podría traer para la sostenibilidad y la calidad del sistema de salud en 2025. Las reacciones continúan, y el debate sobre la UPC se perfila como uno de los temas más polémicos para el próximo año.

Escuche la entrevista completa en La W: