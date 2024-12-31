“Es un abuso”: colombiano inadmitido en Cancún por no saber últimos dígitos de tarjeta de su hermano

“Es un abuso”: colombiano inadmitido en Cancún por no saber los últimos dígitos de la tarjeta

En diálogo con La W, el constructor pensionado Óscar Humberto Restrepo Avendaño denunció que él y su familia fueron inadmitidos en el aeropuerto de Cancún, en México, por no saberse los cuatro últimos dígitos de la tarjeta de crédito de su hermano.

Restrepo, quien viajaba con su esposa y sus dos hijos de 11 y 13 años, tenía previsto reunirse con su hermano, quien había llegado a México poco antes que ellos y con quien pasarían las vacaciones juntos.

“Cuando hemos viajado con mi hermano, por lo general él compra los pasajes y yo las estadías, así como los consumos, sin problema. Yo había separado el AirBnb, habíamos separado el carro y mi hermano había pagado los pasajes, pero él no pudo viajar junto con nosotros, sino que lo hizo dos horas antes; llegó sin problema e hizo su migración sin tener inconveniente”, contó.

Una vez fue su turno de pasar a Migración y presentó sus documentos personales, sus reservas y su vuelo de regreso, les preguntaron cuál era el motivo de su viaje: “(El funcionario) dijo: ‘¿y los últimos cuatro dígitos con los que compraron el pasaje?’ Le dije: ‘ya mismo me comunico con mi hermano para que él me pase me pase la factura’”.

Sin embargo, no le permitieron ponerse en contacto con su hermano e, incluso, les quitaron los celulares a todos los miembros de la familia y los hicieron trasladaron a otro lugar del aeropuerto para ser entrevistados.

“Me cogió otro sargento de ellos, que me pregunto exactamente lo mismo. Dije que mi hermano estaba en la puerta cinco y que lo podían hacer entrar para mostrar la factura de compra de los pasajes (…) me dijeron: ‘está decidido, usted regresa a su país’”, relató.

Restrepo, en respuesta, argumentó que se encontraba en un paseo familiar planeado con cuatro meses de anticipación: “Me hicieron firmar a unos papeles y me dijeron que nos regresarían a Colombia, que la aerolínea se encargaría de eso inmediatamente. A la media hora, me pasaron a un cuarto donde había personas de todas las nacionalidades”.

