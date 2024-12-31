Debate: ¿Hay ambiente en el Congreso para discutir una reforma tributaria 3.0?

En diálogo con La W, los congresistas Mauricio Gómez y Eduard Sarmiento se pronunciaron acerca de la decisión anunciada por Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de aplazar $12 billones de pesos destinados a diversos programas de inversión social.

Esta medida, según López, obedece a la decisión mayoritaria de los congresistas de no aprobar una ley de financiamiento que, como en administraciones anteriores, buscaba garantizar recursos suficientes para el año entrante. Además, el director del DNP enfatizó que “los recursos son insuficientes” y que el Ejecutivo insistirá ante el Congreso para tramitar una nueva ley de financiamiento o una reforma tributaria que exija mayores aportes a quienes más tienen.

El senador Mauricio Gómez, quien pertenece al Partido Liberal y fue uno de los principales opositores a la Ley de Financiamiento que se hundió días atrás, aseguró que el nuevo ministro de Hacienda –Diego Guevara– es “técnico, reposado, tranquilo y ecuánime”, por lo que considera que él tiene la solución en sus manos.

“Creo que hay que adelgazar el Estado, arranquemos por recortar el Ministerio de la Igualdad (…) aceptaron que no ejecutaron el billón de pesos que se les asignó este año y, si no saben ejecutar, hay que empezar por ahí. También (hay que recortar) todo ese tema de consulados y embajadas nuevas, esa cantidad de burocracia que se ha creado en este Gobierno que ha estado sin control en estos dos últimos años”, sostuvo.

No obstante, el senador Gómez aclaró que, si bien es importante hacer recortes, estos no deben hacerse en la inversión social, en la infraestructura ni donde el presupuesto sí se esté ejecutando, “sino donde la gente no sepa aprovechar los recursos que se les dan”.

Por su parte, el representante Eduard Sarmiento, de la bancada del Pacto Histórico, sostuvo que se está planteando una nueva ley de financiamiento que no es lo mismo que otra reforma tributaria.

“Evidentemente necesitamos poder impulsar la reactivación económica y lograr beneficios para la pequeña y mediana empresa, así como para la producción agrícola (…) muchos congresistas tenemos claras las dificultades por las que puede pasar el país”, indicó.

Además, se refirió a las críticas hacia las nuevas embajadas y consulados: “Decir que por un par de consulados Colombia no necesita ahora una ley de financiamiento para tener salud financiera va en contra de la de la realidad y, sobre todo, busca engañar a la ciudadanía”.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause Debate: ¿Hay ambiente en el Congreso para discutir una reforma tributaria 3.0? 12:45 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche la señal en vivo de W Radio: