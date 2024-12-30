“Masacre en Aguachica ocurrió a una cuadra de la estación de Policía”: gobernadora del Cesar

En diálogo con La W, la gobernadora del departamento del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, se refirió a la masacre ocurrida en el municipio de Aguachica el pasado domingo 29 de diciembre, en la que tres personas de una misma familia fueron asesinadas en un ataque sicarial perpetrado en el centro de la ciudad.

Según reportes preliminares de las autoridades, la familia se encontraba almorzando cuando un sujeto a bordo de una motocicleta desenfundó un arma de fuego y les disparó. Las víctimas fueron identificadas como el pastor Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos Ángela Lora Rincón y Santiago Lora Rincón.

Al respecto, la gobernadora Sanjuan aclaró que, pese a que la información dada inicialmente daba cuenta de que los cuatro integrantes de la familia murieron en el hecho, se confirmó que Santiago Lora se encuentra en un hospital y su estado de salud es crítico, por lo que su parte médico es reservado.

Además, la gobernadora aseguró que la actividad de la familia estaba relacionada con la feligresía cristiana.

Ante estos hechos, la gobernadora aseguró que fue convocado un consejo extraordinario de seguridad y se ha ofrecido una recompensa por información que permita conocer a los responsables de este hecho.

No obstante, aclaró que, hasta el momento, solamente se tiene confirmado que se trató de un ataque sicarial: “Ellos terminaron su culto de las 10:00 de la mañana y se fueron, como familia, a almorzar y compartir en un restaurante de la ciudad de Aguachica. Llegaron unos sujetos y, de manera indiscriminada, les dispararon”.

En cuanto al pastor Marlon Lora, quien era querido por la comunidad de Aguachica según lo han relatado algunos de los pobladores, la gobernadora Sanjuan reveló que no se conocían amenazas específicas en contra de él o de su familia:

“La sociedad de pastores de la ciudad de Valledupar ha emitido un comunicado en el que asumen que los pastores del departamento del Cesar habían estado amenazado, pero eso no lo hemos confrontado con su familia (…) ellos dicen que él era una persona absolutamente tranquila, dedicada al servicio de Dios y que ni él ni su familia habían tenido amenaza alguna”.

Así mismo, la gobernadora indicó que el suceso tampoco está relacionado con la actividad periodística de Ángela Lora y agregó que en este departamento tienen injerencia varios grupos armados ilegales como disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo y Los Pachenca, entre otros.

Al mismo tiempo, la gobernadora se refirió a la grave situación de orden público en el Cesar: “Nos toca trabajar con las capacidades instaladas y, para aumentarlas, es una decisión de los altos mandos (…) las condiciones de violencia en esta zona del departamento vienen siendo más sensibles, delgadas y delicadas, pues el secuestro, la extorsión y los homicidios se están convirtiendo en el pan de cada día”.

Además, indicó que la comunidad y de organizaciones de derechos humanos ha sido crítica hacia la reacción de las autoridades: “La Policía, estando a una cuadra de la escena donde ocurría este hecho, llegó absolutamente tarde y es lo que le hemos dicho al comandante del departamento: exigimos resultados y un relevo del Cuerpo de Policía del municipio de Aguachica, se notan unas deficiencias absolutamente claras en la prestación del servicio colectivo en este municipio”.

