“Jimmy Carter transformó las relaciones con Latinoamérica”: exasesor de la Casa Blanca

En diálogo con La W, el exembajador Stuart Eizenstat, quien fue asesor de Asuntos Domésticos de la Casa Blanca durante la presidencia de Jimmy Carter entre 1977 y 1981, se refirió a la carrera política del exmandatario a propósito de su fallecimiento el pasado 29 de diciembre a los 100 años.

Sobre cuál será el legado del expresidente Carter, el diplomático aseguró que, desde el punto de vista de América Latina, resultó muy importante su campaña de derechos humanos y, principalmente, el Tratado del Canal de Panamá que le devolvió este canal al país.

“Jimmy Carter transformó las relaciones con Latinoamérica, hablaba español al igual que su esposa y eso fue muy importante. Cambió esa visión de Richard Nixon de no importarle lo que hacían internamente los países mientras mantuvieran una relación positiva con los Estados Unidos, pues Carter aseguró que se tenían que identificar con los valores de su país y esa era la manera de combatir a la Unión Soviética”, indicó.

Este hecho, agregó el analista, fue muy importante para restablecer la democracia en América Latina en los años 80 en países como Chile, Brasil y Argentina, lo cual también permitió la liberación de muchos presos políticos y trazó un camino para la región.

Así, aseguró que otro de sus hitos históricos fue conseguir que dos tercios del Senado de Estados Unidos apoyara el Tratado del Canal de Panamá y definiera una nueva era en las relaciones con la región.

“Fue campeón en la educación y en el medio ambiente, tuvo una inversión muy importante en ese ámbito y reguló el transporte y las telecomunicaciones. También fue muy importante para los derechos civiles, tanto así que designó a más hispanos, negros y mujeres en posiciones importantes en la administración que cualquier otro gobierno anterior”, destacó Eizenstat.

