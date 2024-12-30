Jhenifer Mojica sería la nueva embajadora de Colombia ante la FAO

La W reveló en primicia que Jhenifer Mojica, quien fue ministra de Agricultura y Desarrollo Rural en el Gobierno de Gustavo Petro, sería la próxima embajadora de Colombia ante la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (sigla en inglés de Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Mojica llegaría a este cargo en Roma tras la renuncia de Armando Benedetti el pasado mes de noviembre, luego de haber tomado posesión el 8 de febrero de 2024 con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario.

Jhenifer Mojica salió del gabinete el pasado mes de julio en un remezón ministerial del presidente Gustavo Petro, cuando fue reemplazada en el cargo por la actual ministra Martha Carvajalino. Además, Mojica tiene experiencia en el sector agrícola y en alimentación.

Esta designación confirmaría el destino de varios exministros hacia las embajadas, como es el caso de la Embajada de Colombia en Dinamarca a donde llegará Catalina Velasco, exministra de Vivienda.

Es preciso recordar que, en diálogo con La W, Armando Benedetti se pronunció sobre la polémica que suscitó su llegada a este cargo en su momento, debido a que esta sede diplomática, que estuvo cerrada por más de 20 años, fue reabierta cuando él llegó:

“Yo dije que quería estar en un ministerio, pero lo mejor que me ha pasado en mi vida a nivel espiritual, familiar, de contexto, de tranquilidad, de trabajo, de aprender, es la FAO. Roma es una excelente ciudad para vivir, pero no es que me estén comprando con Roma, yo no tengo nada que decir del presidente ni el presidente de qué esconderse”.

Petro ordena vender residencias diplomáticas

El pasado 17 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció la drástica y polémica decisión de vender las residencias diplomáticas que tienen varios embajadores de Colombia en el mundo.

“Ordenaré vender estas casas ostentosas que sirven de residencia, para ampliar los espacios de servicio a la ciudadanía”, señaló a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Para justificar su decisión, Petro puso de ejemplo la residencia del embajador en México, revelando una foto del lugar y asegurando que, mientras tanto, “la Embajada y Consulado para atender a los colombianos no tienen espacio”. Así, en este mensaje, el jefe de Estado fue crítico con estos inmuebles diplomáticos señalándolos de ser “aristocráticos y sin sentido del servicio a la ciudadanía en que transformaron a la Cancillería por décadas”.

Así, el presidente confirmó que se venderán “las casas/palacios de residencias en Suiza, México, Bruselas” con la finalidad de ampliar los espacios de las embajadas y consulados: “He visto residencias de embajadores más amplias y palaciegas que nuestras embajadas y consulados, reducidas y sin atención apropiada a la colombianidad”, añadió.

