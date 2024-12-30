“Gobierno se puso al día con 34 universidades públicas”: ASCUN sobre denuncia de billonaria deuda

La reciente denuncia de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien aseguró que el Gobierno Nacional adeuda más de un billón de pesos a las universidades públicas, ha sido desmentida por el Ministerio de Educación y por Jairo Torres, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).

Es preciso recordar que Juvinao afirmó en sus redes sociales que la política de Matrícula Cero y el funcionamiento de las universidades públicas están en riesgo por la supuesta falta de pago de recursos asignados en el presupuesto de 2024.

Sin embargo, el Ministerio de Educación respondió que el 85% de los recursos ($1,75 billones) ya han sido girados y que el saldo restante ($319 mil millones) está en proceso de conciliación, garantizando la transparencia en la ejecución de los fondos.

#ATENCIÓN #ShúShúShúUniversidades



Nuestra última denuncia de 2024: el Gobierno Nacional le debe más de 1 BILLÓN de pesos a las universidades públicas por concepto de Matrícula Cero, y otros $160.000 millones de recursos para su funcionamiento.



Lo anterior a pesar de que el… pic.twitter.com/KnqOA4mYLa — Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) December 29, 2024

Por su parte, el presidente de ASCUN confirmó en los micrófonos de La W que el Gobierno se puso al día con todas las universidades públicas antes de finalizar el año. Según explicó, los recursos para Matrícula Cero fueron transferidos en su totalidad y no hay deuda pendiente en este concepto.

“El Gobierno cumplió con el compromiso de financiar la gratuidad, y el proceso de conciliación es un procedimiento habitual para verificar las matrículas de los estudiantes beneficiarios”, señaló Torres.

El Ministerio también desmintió que se haya recortado el presupuesto del Icetex o de Generación E. Así mismo, indicó que los recursos de estos programas han sido ejecutados según lo planeado y que cualquier deuda estructural en la educación superior debe ser resuelta con una reforma a la Ley 30 de 1992, una discusión aún pendiente en el Congreso.

Es falso que el Gobierno le deba 1 billón de pesos a instituciones de educación superior del País.‼️🚨



-Hacemos un llamado a no promover noticias falsas y difundir información desactualizada o malintencionada que genera zozobra entre la ciudadanía, desmotivación y molestia entre… pic.twitter.com/HAjYfhSjwY — MinEducación (@Mineducacion) December 30, 2024

Este cruce de versiones deja en entredicho las afirmaciones de Juvinao, quien ahora deberá explicar el origen de sus cifras. Mientras tanto, desde el sector educativo se reitera el llamado al Congreso para avanzar en las reformas necesarias que garanticen un financiamiento más robusto y estable para la educación superior en Colombia.

