“Ecopetrol sigue desarrollando y explorando campos en concesión”: presidente de la junta

En entrevista con La W, Guillermo García Realpe, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, se pronunció acerca del anuncio de la compra del 45% de participación de Repsol en el bloque petrolero CPO-09, consolidándose como único propietario de este estratégico activo ubicado en el departamento del Meta.

Esta operación, que abarca municipios como Villavicencio, Guamal y San Martín, entre otros, añadirá 41 millones de barriles a las reservas del país y permitirá incrementar la producción diaria en 7,000 barriles, con una proyección de hasta 70,000 en los próximos años.

La adquisición se realizó bajo el derecho de preferencia del contrato de operación conjunta, luego de que Repsol anunciara la transacción inicial con Geopark. Este movimiento refuerza la posición de Ecopetrol como líder en la industria de hidrocarburos, al tiempo que genera cuestionamientos sobre su alineación con la política de transición energética impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

García Realpe subrayó en La W la necesidad de garantizar la seguridad energética del país mientras se avanza hacia fuentes renovables. “La transición energética tiene tiempos y procesos. No podemos dejar al país sin disponibilidad de energéticos, y Ecopetrol sigue cumpliendo con su función fundamental de desarrollar la industria de hidrocarburos”, afirmó.

Aunque el Gobierno ha promovido un cambio hacia energías limpias, García Realpe destacó que este proceso no implica abandonar la exploración y producción de crudo en campos ya concesionados. “No estamos firmando nuevos contratos, pero seguimos trabajando en los campos actuales para atender la demanda y asegurar la sostenibilidad energética”, explicó.

La compra de Repsol se produce en un contexto de incertidumbre sobre la capacidad de Colombia para garantizar el suministro de gas y energía. En este sentido, García Realpe negó alarmas sobre un déficit crítico de gas en el país, atribuyendo los problemas actuales a decisiones no tomadas hace más de una década. “La baja producción de gas no es algo que surgió en este Gobierno; es el resultado de falta de inversiones y decisiones de hace 10 o 12 años”, señaló.

A pesar de las críticas sobre posibles contradicciones entre las políticas de transición energética y la expansión de reservas petroleras, el directivo insistió en que Ecopetrol mantiene una estrategia integral que combina el desarrollo de hidrocarburos con inversiones en energías renovables.

Antes de oficializar la operación, Ecopetrol deberá completar trámites ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Superintendencia de Industria y Comercio.

