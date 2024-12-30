“Desde 2019 hay presencia de grupos terroristas en universidades”: excomandante Policía de Bogotá

En diálogo con La W, el general en retiro Eliécer Camacho, quien fue comandante de la Policía de Bogotá durante el paro nacional que tuvo lugar en 2019 durante el gobierno de Iván Duque, se pronunció acerca de los disturbios ocurridos en las universidades públicas del país durante 2024.

El general (r) se refirió a las investigaciones que adelantaron en su momento las autoridades ante la posible infiltración que se habría dado por parte de grupos armados y reconoció que este fenómeno comenzó desde 2019.

“Llegamos al 2021 con el estallido social, pero esto venía desde 2019. Por la pandemia del COVID-19, pararon las manifestaciones en 2020 y ese año se logró dar de baja a alias ‘Uriel’, del ELN, a quien se le encontraron documentos acerca de la infiltración en las universidades y otros espacios académicos como un computador y toda una estrategia de instrumentalización, incluyendo menores de edad”, relató el general (r) Camacho.

Así, el oficial en retiro reveló que, cuando ocupó la comandancia de la Policía en Medellín, conoció información sobre los movimientos al interior de las universidades.

“Dentro de las universidades había personas que estaban realizando actividades de formación y de entrenamiento (…) me imagino que en estos dos años no ha habido una actuación fuerte de inteligencia y por eso han tomado mayor relevancia y fuerza”, indicó.

En ese sentido, el excomandante reiteró que desde el 2019 existen evidencias relacionadas con la “presencia (en universidades) de personas que pertenecen a grupos terroristas”, por lo que “es ideología y formación lo que se ve allá adentro para poder seguir con este caos que mantienen, ya que la intención de ellos es el caos total”.

Según el general en retiro, se trata de un pequeño grupo de personas quienes, de manera permanente, “repiten semestre y se encargan de la instrumentalización, buscando jóvenes que tengan una ideología similar”.

“Son apoyos que se tienen para realizar estas actividades, no son grupos grandes porque así son más difíciles de detectar. Hay espacios donde esconden explosivos y, como no hay acceso de las autoridades, eso se presta para temas de delitos”, relató el uniformado.

Hace pocos días, en diálogo con La W, el vicerrector de la Universidad Nacional, Andrés Felipe Mora, señaló los problemas que enfrentan por los disturbios protagonizados por encapuchados en su sede de Bogotá. Aunque el funcionario informó de la reducción del 60% en estos actos violentos gracias a estrategias pedagógicas y de diálogo, destacó que no está claro quiénes son los responsables, ya que no parecen ser estudiantes de la institución.

“La universidad tiene las puertas abiertas, pero lamentablemente estas personas no identificadas han generado situaciones críticas. Seguimos trabajando como comunidad para prevenir estos actos”, concluyó Mora.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause “Desde 2019 hay presencia de grupos terroristas en universidades”: excomandante Policía de Bogotá 10:59 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche la señal en vivo en W Radio: