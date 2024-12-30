Creí que moriría, solo podía rezar: testimonio de sobreviviente del avión estrellado en Kazajistán
Rakhimov Subhonkul, sobreviviente del avión que se estrelló en Kazajistán, relató en La W cómo vivió los hechos al momento del accidente.
Foto: EFE
Al menos 32 personas sobrevivieron tras estrellarse en Kazajistán un avión de pasajeros que cubría la ruta entre la capital azerbaiyana, Bakú, y la ciudad rusa de Grozni. Todos los rescatados han sido hospitalizados y algunos se encuentran en unidades de cuidados intensivos.
Rakhimov Subhonkul, uno de los sobrevivientes a este accidente, pasó por los micrófonos de La W para relatar su testimonio de los hechos.
“Me encontraba en la parte trasera del avión, eso me salvó (…) Desde el primer movimiento se sintió muy fuerte, de inmediato creí que el avión podría estrellarse, creí que podría morir, ahí fue que empecé a rezar”, contó.
Es importante recordar que Subhonkul es el autor del video que es viral en redes sociales donde se ven los momentos previos al accidente desde el interior de la cabina del avión.
Sobre estos hechos, el sobreviviente mencionó que el personal de cabina intentaba calmar a los pasajeros, pero era imposible por los movimientos bruscos del avión.
“Era imposible mantener la calma, fue mucho miedo lo que se vivió en esos minutos. Yo sentía que estrellaríamos y perdería mi vida”, dijo.
Finalmente, recordó que lo que lo salvó fue estar ubicado en la parte trasera del avión, pues este se partió en dos y la parte delantera fue la que se prendió en fuego.
“Yo quedé en la parte trasera, por eso alcancé a subir poco a poco y salir de allí, la delantera se incendió”, concluyó.
Escuche la entrevista completa en La W:
