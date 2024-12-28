Día de los Santos Inocentes en Colombia 2024: cuándo se celebra y su peculiar origen

Uno de los días más esperado en diciembre es el Día de los Santos Inocentes, puesto que, por varios años las personas han optado por realizar diversas bromas a sus familiares o amigos más cercanos.

Este día, esta lleno de humor y bromas, y se suele celebrar en varios países de Latinoamérica como lo es Argentina, México y Venezuela, cada uno de ellos ha hecho de este día una tradición cultural. No obstante, aquí le contaremos que este día tiene un peculiar origen, puesto que está conectado con una tradición cristiana.

Origen del Día de los Inocentes

El Día de los Santos Inocentes, conocido popularmente como solo Día de los Inocentes, tiene un origen peculiar, puesto que este, está escrito en un pasaje bíblico del Evangelio de San Mateo. En aquel escrito, la religión cristiana explica que, el rey Herodes, al enterarse del nacimiento de Jesús, se asustó que él pudiera arrebatarle su poder.

Por lo que ordenó la matanza de todos los niños menores de dos años en Belén, cabe resaltar, que aquel acto es conocido como la ‘Matanza de los Santos Inocentes’. Frente a esto, con el pasar de los años, la conmemoración religiosa se fusionó con diversas tradiciones populares, y se estableció que las personas funcionarían los engaños con el humor.

¿Cuándo es el Día de los Inocentes?

Puesto que, la ‘Matanza de los Santos Inocentes’, se ha convertido en un día más lúdico, se ha establecido que cada 28 de diciembre, las personas tienen la posibilidad de hacer bromas sin ningún resentimiento, puesto que, al ser tan tradicional todos deben estar alertas en no caer en una.

Cabe aclarar, que uno de los principios que se deben cumplir, es que las bromas deben ser inofensivas, un claro ejemplo es inventar situaciones absurdas o creando noticias falsas.

En la actualidad, incluso diversas marcas se suman a la tradición con anuncios ficticios, generando confusión durante un tiempo antes de revelar que todo ha sido una broma, de esta manera suelen subir sus ventas o su defecto tiene mayor visualización.

Bromas para hacer el Día de los Inocentes

Aproveche, y el 28 de diciembre, realice diferentes bromas a sus seres más cercanos, le recomendamos que lo haga con personas con las que tenga una buena relación y que en su momento, entienda que todo es una broma, así evitará tener malos entendidos.

A continuación le dejamos una lista con las bromas más tradicionales que suelen hacerse en Colombia.