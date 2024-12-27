Sistema de defensa aéreo de Rusia tumbó avión de Aerolíneas de Azerbaiyán: Andriy Kovalenko

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El avión de pasajeros de las Aerolíneas de Azerbaiyán (AZAL) que se estrelló este miércoles 25 de diciembre en Kazajistán, siniestro que causó la muerte de 38 personas, fue alcanzado por un misil antiaéreo ruso, según Andriy Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania.

En entrevista con La W, Kovalenko aseguró que “este avión fue tumbado por el sistema de defensa aéreo de Rusia, ese es el origen del accidente. Los rusos están familiarizados con esto”.

Añadiendo que este suceso no fue un accidente, “la federación rusa sabe lo que hace”.

Por último, comentó que “ahora Rusia hará todo lo posible para evadir su responsabilidad para decir que no es culpa de ellos, pero nosotros consideramos que sí es un incidente que terminaría en una provocación a Ucrania, pues se sabe que no le fue permitido a este avión aterrizar en Rusia”.

