“La incertidumbre nos gobierna”: ministro de Cultura por presupuesto de su cartera para 2025

En conversación con La W, el ministro de Cultura, Juan David Correa, explicó cómo se verá afectada su cartera con el recorte presupuestal para el 2025 luego de la caída de la ley de financiamiento en el Congreso.

“En este momento no puedo decir con certeza cuál será la situación porque aun no se define el cierre del presupuesto de 2025, estamos en reuniones con el presidente para ello”, comentó.

No obstante, aclaró que el funcionamiento de los ministerios, en especial el de Cultura, “dependen la cantidad de dinero que haya para inversión” porque de allí sale la cantidad de personas que se pueden contratar. Además, recordó que el MinCultura solo tiene el 10% de funcionarios de planta y el 90% son contratistas.

“A mayor dinero para inversión, mayor contratación de personas para que lleven los proyectos adelante. La incertidumbre nos gobierna hoy”, sostuvo.

La buena noticia es que logramos, con Función Pública, crear 370 cargos de planta, por lo que el MinCultura tendrá 700 empleados y espero entregar el Ministerio en el 22026 con 900 cargos de planta.

De esta manera, mencionó que entiende la preocupación de las personas que terminan el año sin saber si se les renovará su contrato para el 2025.

“Es un sistema un poco injusto el de los contratistas y nos estamos esforzando en cambiarlo”, sostuvo.

Es por esta razón confirmó que, a pesar del mal momento que pasan las finanzas de la Nación, lograron, junto a Función pública, crear 370 cargos de planta para el próximo año.

“En marzo (2025) el Ministerio de Cultura podrá tener, no solo 240 trabajadores como lo recibí, y espero dejar para el 2026 el Ministerio con 900 cargos de planta”, dijo.

Esperemos que en reyes haya algún mensaje positivo, esperamos que podamos sentarnos a conversar.