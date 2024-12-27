Beyoncé en el espectáculo de medio tiempo del juego entre Baltimore Ravens y Houston Texans en el estadio NRG el 25 de diciembre de 2024 en Houston, Texas. (Foto: Alex Slitz / Getty Images)

“Hubo disciplina y trabajo”: Yainer Ariza, el colombiano que bailó con Beyoncé en show de la NFL

En diálogo con La W, el artista colombiano Yainer Ariza contó cómo pasó de comenzar bailando en las calles del barrio Paraguay en su natal Cartagena de Indias hasta triunfar en grandes escenarios a nivel mundial y hacer historia junto a artistas del más alto perfil como Katy Perry, Lil Nas y Doja Cat, entre muchos otros.

Recientemente, el artista cartagenero hizo parte del espectáculo de Beyoncé en el partido de la NFL transmitido por Netflix el pasado 25 de diciembre.

Desde la ciudad de Miami, Ariza reconoció que no hay un camino específico en este tipo de carreras artísticas para llegar a la cima, ya que “no hay nada claro ni seguro”.

“Lo que me ha hecho llegar a tantos lugares buenos que he disfrutado mucho ha sido el seguir creyendo en lo que yo soy, no solo lo que he aprendido y he entrenado, sino también lo que me brinda mi país”, sostuvo.

En ese sentido, el artista aseguró que el carácter latinoamericano “es lo que nos hace diferentes”, pues para él el hecho de ser colombiano “es lo que me ha llegado a llegar a estos dos lugares, pues tenemos tanto talento y una esencia tan especial que a veces nos olvidamos de ella”.

Sobre cómo ha llegado a trabajar con artistas como Beyoncé, Ariza aseguró que “siempre se hacen audiciones, pero es un proceso largo y se trata de entrenar mucho, siempre ser tú y ser una buena persona. Hubo disciplina y trabajo”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

