“Es inexplicable”: vicerrector de la UNAL por pérdida de millonaria donación para sede de Tumaco

La Universidad Nacional de Colombia enfrenta una gran problemática al perder una donación de 12 millones de euros (equivalente a 55.000 millones de pesos) destinada a la construcción de infraestructura en su sede de Tumaco, en el occidente colombiano.

La pérdida de este recurso, comprometido desde 2016 mediante un convenio con los Países Bajos, fue confirmada por el vicerrector Andrés Felipe Mora en una entrevista reciente.

Según el vicerrector, el incumplimiento en la ejecución de los objetivos pactados, junto con problemas administrativos y técnicos desde hace ocho años, llevaron a la interrupción del convenio por parte de la cooperación internacional.

De acuerdo con Mora, los problemas comenzaron en 2018, cuando los diseños de la infraestructura presentaron fallas graves, como incumplimientos en las normas nacionales de sismorresistencia, un requisito crucial en una región altamente sísmica como Tumaco. Estas deficiencias provocaron múltiples suspensiones y aplazamientos que se extendieron hasta 2020, año en que la pandemia de COVID-19 agregó nuevos retrasos al proceso.

Además, se detectaron irregularidades en los procesos de contratación, incluyendo una convocatoria pública que fue declarada desierta y la posterior adjudicación mediante invitación directa en 2024, una medida que tampoco logró evitar la pérdida del recurso. La Contraloría General de la República ya había señalado hallazgos relacionados con la gestión de este proyecto en años anteriores.

“Es inexplicable que la universidad, formadora de los mejores ingenieros y arquitectos del país, haya aprobado diseños con errores tan evidentes. Esto demuestra una falla institucional que debemos asumir como Universidad Nacional”, declaró Mora, quien atribuyó responsabilidades a administraciones pasadas y al consorcio encargado de los diseños y la interventoría, identificado como Intereco.

La pérdida de estos recursos representa un duro golpe para la sede Tumaco, que sigue esperando infraestructura adecuada para garantizar el derecho a la educación de sus estudiantes. Sin embargo, Mora afirmó que la universidad está trabajando con el Ministerio de Educación para garantizar que estos fondos sean sustituidos por recursos nacionales y así concluir el proyecto.

“Nuestro objetivo principal es asegurar que los estudiantes de Tumaco tengan una sede digna. Aunque la pérdida de la cooperación internacional es lamentable, estamos haciendo todo lo posible para garantizar la continuidad de la obra”, agregó.

Disturbios en Bogotá: otro frente de preocupación

Además de la situación en Tumaco, la Universidad Nacional enfrenta problemas relacionados con disturbios protagonizados por encapuchados en su sede de Bogotá. Aunque el vicerrector informó de una reducción del 60% en estos actos violentos gracias a estrategias pedagógicas y de diálogo, destacó que no está claro quiénes son los responsables, ya que no parecen ser estudiantes de la institución.

“La universidad tiene las puertas abiertas, pero lamentablemente estas personas no identificadas han generado situaciones críticas. Seguimos trabajando como comunidad para prevenir estos actos”, concluyó Mora.