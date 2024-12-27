Anuncian sanciones contra representante de Carpa La 66 de Cali por apertura irregular

La Alcaldía de Cali había anunciado la cancelación de estos eventos debido a que los organizadores no entregaron los documentos requeridos en los tiempos establecidos. Foto: Cortesía.

En entrevista con La W, el secretario de Gobierno de Cali, Diego Hau, anunció que se tomarán las medidas necesarias para sancionar al empresario y representante de las carpas La 66 y La 14, Carlos Paz, por realizar conciertos sin los permisos requeridos.

Hau explicó que los eventos incumplieron normativas esenciales de seguridad, como la presentación del Plan de Gestión del Riesgo, indispensable para garantizar la protección de los asistentes.

“No tenían el Plan de Gestión del Riesgo y esto es básicamente la seguridad la vida de las personas que participan, miles de personas que ingresan a un espacio donde hay un aforo completo, donde hay licor, donde deben tener unos accesos, una salida de emergencia, unos requisitos para la gestión del riego. Si no cuenta con esos requisitos, ese espacio no puede tener ese permiso, entonces nosotros negamos el permiso”, señaló.

El secretario señaló que, pese a las restricciones impuestas, los organizadores abrieron las puertas del recinto por un acceso clandestino, permitiendo el ingreso de miles de personas y posteriormente cerrando las puertas con llave para impedir el ingreso de las autoridades, poniendo en riesgo la vida de los asistentes.

“Es irresponsable lo que ha sucedido, por eso nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para las sanciones que se merece el organizador de este evento”, agregó.

Para evitar una situación similar a la ocurrida el pasado jueves 26 de diciembre, el secretario Hau advirtió que se reforzará la presencia policial y se intensificarán las labores de control en este tipo de eventos. Además, hizo un llamado a los artistas y operadores logísticos para que eviten participar en actividades que no cumplan con las normas.

Además de la falta de permisos para el evento, Carpa La 66 enfrenta un proceso por una querella presentada por vecinos del sector, quienes denunciaron ruidos excesivos. Esta situación llevó a un inspector de policía a ordenar el cierre definitivo del lugar, así lo confirmó el secretario de Gobierno.

Por su parte, Carlos Paz, representante de las carpas La 66 y La 14, defendió la realización de los eventos argumentando que cumplió con la documentación exigida por la ley. Según él, la radicación de los permisos se realizó el 11 de diciembre, pero fueron rechazados por considerarse extemporáneos.

Paz aseguró que operó bajo las normas que rigen a los establecimientos de comercio, cumpliendo requisitos como certificados de salud, bomberos, derechos de autor y presencia de personal de socorro.

“Nos preceden 15 años de credibilidad en un evento que nunca ha presentado un inconveniente y nuestro capital no es dinero, es credibilidad y lo importante en Cali no es suscitar polémicas, por el contrario, es favorecer la ciudad con estos grandes eventos”, señaló.

Sin embargo, las autoridades mantienen su posición de que el incumplimiento de requisitos básicos, como el PULEP y la póliza de cumplimiento, invalidó los permisos, y sostienen que las sanciones procederán.