Debate congresistas: ¿Incremento del salario mínimo aumentará la informalidad y desempleo?

El reciente anuncio del aumento del salario mínimo en Colombia, que será del 9.54% según decreto emitido por el Gobierno Nacional, ha provocado un duro debate en el Congreso.

Los representantes María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, y Oscar Darío Pérez, del Centro Democrático, hablaron en los micrófonos de La W.

Según Carrascal, las estimaciones de los economistas “no son verdades absolutas, sino resultados de ejercicios teóricos” que muchas veces tienen sesgos ideológicos. Aseguró que los aumentos previos del salario mínimo han demostrado que no generan mayor informalidad ni desempleo.

Incluso, dijo que entre 2022 y 2024, pese al incremento en el salario mínimo en el 10.7%, la inflación continuó desacelerándose, el desempleo se mantuvo en un solo dígito, y la informalidad no mostró variaciones significativas”.

Por su parte, el representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, argumentó que el incremento tiene más implicaciones negativas que positivas, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que son las principales generadoras de empleo.

Según explicó Pérez, “aunque el salario mínimo suba a $1.623.000 con el subsidio de transporte, los costos laborales totales ascienden a $2.427.000, incluyendo seguridad social, primas, cesantías e intereses”. Estos costos generarían una mayor tendencia a la informalidad, pues muchas empresas no pueden asumir las cargas laborales y recurren a la contratación por debajo de la mesa.

Carrascal respondió señalando que no se puede confundir el salario con las prestaciones sociales o la seguridad social, ya que el primero es “lo que verdaderamente le permite a los trabajadores y trabajadoras comprar bienes y servicios, mejorando la economía cuando aumenta la demanda”.

Ahora, sobre el impacto fiscal, hay muchos costos del Estado que están indexados al salario mínimo. Por ejemplo, Pérez señaló que esto afectaría el costo de las multas de tránsito hasta las gestiones catastrales y los registros notariales.