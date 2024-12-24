¿Qué pasó con el proyecto Perimetral Oriental de Cundinamarca? ANI responde tras millonaria multa

Francisco Ospina, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, conversó en La W sobre el proyecto Perimetral Oriental de Cundinamarca y la decisión de un Tribunal que señala que el Ministerio de Transporte deberá pagar una compensación de 305 millones de dólares por errores de planificación.

Según explicó, “estos proyectos transcienden a los gobiernos. Los funcionarios públicos que hacemos parte de la Agencia en cualquiera de sus etapas debemos ser muy responsables con los resultados, avances y la ejecución de estos proyectos.”

Añadiendo que “hay que tener claro que este es un proyecto que en su momento fue estructurado por Fonade, en la estructuración, presuntamente, no se identificó la presencia de 72 manantiales, ese aspecto es controversial, la defensa de este caso se hizo en los años 2021, 2022 y 2023, no obstante queremos revisar el fallo que determinó la responsabilidad del concesionario”.

Asimismo, señaló que el único que pierde con esta decisión es el país, “nosotros le propusimos al concesionario suspender el tribunal y dado el avance y la inminencia del fallo, el concesionario conceptuó que no era posible hacer tal suspensión. Estamos estudiando los caminos jurídicos, es una decisión que no está en firme, así que estamos evaluando eso caminos jurídicos y lo que procede en este punto preliminarmente es la terminación del contrato y los pago según lo dispuesto por el Tribunal”.

Por último, aseguró que “bajo el entendido que los recursos son los que se encuentran disponibles para ejecutar la obra y en este punto no hay disponibilidad de recursos diferentes. Naturalmente si la propuesta es cumplir el fallo y ponerle nuevos recursos para adelantar la obra el camino es complejo y hasta inviable”.

Escuche la entrevista completa a continuación: