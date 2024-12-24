Lo importante es darles satisfacción a las familias buscadoras: UBPD por hallazgos en La Escombrera

Carlos Hernán Marín, subdirector general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las críticas del expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático contra los hallazgos en La Escombrera de Medellín. Según el partido, existe una instrumentalización mediática y política del tema por parte del Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Frente a esto, Marín indicó que “nosotros, en la Unidad, no podríamos incluirnos en esa controversia de qué es lo que les molesta o no a las personas, para nosotros lo importante en este momento es poder darle esa satisfacción a las familias buscadoras, a esas mamás que durante tantos años reclamaban una intervención del Estado para que encontráramos a sus seres queridos y eso es lo importante para nosotros en este momento”.

Asimismo, señaló que están haciendo las primeras recuperaciones, “confirmando que en este sitio hay personas desaparecidas en el marco del conflicto armado”.

En cuanto al acompañamiento que han tenido para este trabajo, el subdirector aclaró que “ha sido un trabajo conjunto con la Alcaldía municipal de Medellín. Dentro de la preparación de esta área que se definió tuvimos acompañamiento permanente de la Alcaldía, en la medida que ellos hicieron obras de adecuación para que nosotros pudiéramos hacer la intervención forense. Hoy en día estamos trabajando con la Secretaría de Paz de la Alcaldía y con las personas que hacen parte del apoyo a las víctimas”.

Por otra parte, puntualizó en que “dentro de las investigaciones que se han adelantado tenemos un universo aproximado de más de 5.900 personas desaparecidas en Medellín y de ellas, alrededor de 500 están relacionados con investigaciones que apuntan a que este sector de la Comuna 13 este fue el número de personas que pudieron desaparecer”.

Para finalizar, destacó que “no tenemos amenazas y hemos podido realizar nuestro trabajo de manera autónoma y sin ninguna interferencia”.

Escuche la entrevista completa a continuación: