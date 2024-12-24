El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Con aporte de la Fundación Olímpica, Vamos Pa’ Lante recaudó más de 10.000 millones de pesos

Por séptimo año consecutivo, la alianza entre W Radio y la Universidad de los Andes concluyó un nuevo capítulo de la campaña Vamos Pa’lante a través de Pa’lante Colombia para otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y se encuentren en riesgo de desertar al no poder acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Este 24 de diciembre, Linda Char, miembro del Consejo Directivo de Olímpica, pasó por los micrófonos de La W para anunciar la importante donación de esta cadena a la campaña que beneficiará a cientos de jóvenes.

“Es increíble. A través de ustedes y a todo este apoyo más de 7.000 jóvenes colombianos han podido seguir estudiando o han podido comenzar a estudiar y ese es el mejor regalo que les podemos dar a nuestra gente joven”, dijo.

En esa misma línea, mencionó que “esta campaña es super cercana hacia el interior de la compañía y este año más de 500.000 clientes hicieron su aporte. Lo agradezco y lo aplaudo”.

En ese orden de ideas y como es lo habitual, la Fundación Olímpica se sumó a la campaña donando 1 peso por cada peso donado por sus clientes.

“Llegamos a más de los 10.000 millones de pesos en la campaña. Olímpica aporta un total de $1.041.415.075″, destacó.

De esta manera, en 2024, Pa’lante Colombia logró recaudar un total de $10.033.254.831. Con esta cifra más de 1.000 jóvenes se verán beneficiados.

Escuche la entrevista completa a continuación: