Primera planta de energía nuclear de fusión, nueva oportunidad para la descarbonización

Kristen Cullen, vicepresidenta de Política Global y Asuntos Públicos de Commonwealth Fusion Systems, estuvo en La W para contar detalles de la “primera” planta de energía nuclear de fusión a escala de red que fue anunciada en Estados Unidos.

La particularidad de este tipo de plantas nucleares es que producen energía limpia, cero emisiones.

“Esta energía opera todo el tiempo, es libre de carbono, tiene una alta demanda y es una buena alternativa para descarbonizar”, indicó.

Además, mencionó que este tipo de plantas traen consigo oportunidades para las regiones, por lo que se vienen muchas más.

¿Cuáles son los costos de este tipo de energías limpias frente a otras?

A pesar de que no dio montos exactos de lo que costaría la producción de estas energías limpias, “la fusión debe funcionar en el mercado, debe ser competitivo. Creemos que este tipo de energía puede competir con las otras energías limpias en el mercado”.

¿Plantas nucleares de energía limpia no serán usadas para armas?

“Las plantas no tienen ningún tipo de relación con lo que se hace en la reacción nuclear, entonces no hay riesgo”, afirmó.

Reviva la entrevista completa con Kristen Cullen a continuación: