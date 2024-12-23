“La JEP nació con un golpe de Estado”: crítica de Uribe tras hallazgos en La Escombrera

Colombia

Los recientes hallazgos por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz en La Escombrera, Medellín, causó también reacciones políticas por parte del presidente Gustavo Petro y del expresidente Álvaro Uribe, quien era jefe de Estado cuando la Operación Orión se llevó a cabo en la Comuna XIII.

El primero en pronuciarse fue el actual mandatario, quien en su cuenta de X criticó a Uribe: “la primera acción del primer gobierno de Uribe fue tomar a sangre y fuego la comuna XIII de la ciudad de Medellín, acción que expulsó milicias de grupos guerrilleros para pasar al control de Don Berna y los grupos paramilitares. Bajo el control paramilitar desaparecieron más de 500 jóvenes y líderes sociales”, comenzó diciendo.

El presidente Petro recriminó que, a su juicio, “de la Operación Orión, y con aplauso ciudadano y de la prensa, surgió el peor crimen contra la humanidad en la historia contemporánea de las Américas”. Añadió que “mientras se aplaudía a Uribe, los paramilitares sacaban todas las familias que consideraban enemigas de los barrios de la comuna. Creció el desplazamiento interno de Medellín en decenas de miles de personas. Se ‘blanqueó’ la comuna”.

La primera acción del primer gobierno de Uribe, fue tomar a sangre y fuego la comuna XIII de la ciudad de Medellín, acción que expulsó milicias de grupos guerrilleros para pasar al control de Don Berna y los grupos paramilitares.



El ejército y la policía solo transfirieron el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 22, 2024

Por su parte, Uribe arremetió contra la JEP, entidad que dijo está “dedicada a la política Petro -Santista”. Aseveró también que “la JEP, impuesta por la FARC, nació con un golpe de Estado que cambió las reglas de modificación de la Constitución y desconoció un Plebiscito Popular. Muchos de sus miembros tienen antecedentes de respaldo a grupos afines a la FARC y a otras organizaciones terroristas”.

La JEP dedicada a la política Petro -Santista. Su Presidente no guarda independencia frente al Presidente de la República.



Recordar que la JEP, impuesta por la FARC, nació con un golpe de Estado que cambió las reglas de modificación de la Constitución y desconoció un Plebiscito… https://t.co/8bAVIt11GB — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 23, 2024

El líder del Centro Democrático aseguró que esta jurisdicción especial está “ignorando lo que ocurría en la Comuna 13 cuando empezó nuestro Gobierno. Con su silencio avala a los terroristas. Su interés es político contra las Fuerzas Armadas y contra quienes en ese momento llegábamos al Gobierno”.