Farc EP repartió regalos a niños en Cúcuta, infringiendo normas y generando alarma

Recientemente se conocieron unas imágenes en las que, al parecer, integrantes de las Farc EP hicieron entrega de regalos a niños, niñas e incluso adolescentes en Cúcuta. De acuerdo con la comunidad, estas personas repartieron muñecas, carros y dulces y a pesar del llamado de las personas a las autoridades no llegaron.

“De ninguna manera tienen autorización, estas prácticas están prohibidas por ley, ni siquiera las fuerzas armadas constitucionales pueden hacer proselitismo. El respeto a las comunidades es una de las exigencias que se tienen en la mesa de conversaciones. Esto con los niños es un atropello a lo que está estipulado, es una agresión de las más graves”, señaló ante los micrófonos de La W el jefe negociador con el Estado Mayor Central de las Farc, Camilo González Posso.

Se ha visto en las últimas semanas que, aparentemente, estas disidencias han entregado en diferentes zonas del Norte de Santander mercados, vías y puentes.

“Esto es algo que vienen practicando los grupos ilegales desde hace muchísimo tiempo para hacer presencia entre la población. Esto pone en riesgo a la gente y pone a las autoridades en obligación de intervenir para contener o capturar a estas personas cometiendo delitos. El Estado tiene que hacer presencia con obras sociales, hay un vacío y carencia de la presencia institucional”, dijo.

El jefe negociador señaló que es preocupante el control territorial que están ejerciendo las disidencias aun estando en negociaciones con el Gobierno.

“De eso se trata, de buscar la paz mediante los diálogos. En Colombia ahora tenemos una situación mucho menor que la que teníamos antes de los acuerdos de 2016, pero estos grupos que están en la mesa tienen presencia en zonas de 100 municipios, sumando los grupos pos-Farc que tienen presencia en 180 municipios, lo que es muchísimo menor. Igual sigue siendo grave”.

Aquí puede escuchar la entrevista completa: