A pesar de que llegó licencia ambiental, Komodo – 1 tendría retrasos en su desarrollo

En entrevista con La W, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta explicó los motivos que llevarían a que el pozo gasífero Komodo – 1, que se desarrolla entre Ecopetrol y Anadarko filial de OXY, presente retrasos en su proceso de exploración a pesar de que tanto la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) como el Ministerio de Ambiente ya dieron sus avales y respectiva licencia para avanzar.

La situación se presentaría debido a que la plataforma que se iba a usar para el proceso ya no se encuentra en Colombia, y hacer que vuelva al territorio nacional sería complejo por su cronograma el cual es muy ajustado ya que de ese tipo de maquinarias solo existen 3 ejemplares en el mundo.

En sus declaraciones, el exministro Acosta dijo: “esto requiere una logística compleja dentro de la cual es fundamental contar con una plataforma, de las cuales solamente hay tres en el mundo, que fue contratada, ya se había instalado en el área donde se iba a desarrollar esta actividad y ante esta decisión fue necesario, pues despachar la plataforma, se fue del país y sólo cinco meses después la señora ministra (Susana Muhamad) le anuncia al país que le acaba de otorgar la licencia ambiental para este proyecto cuando ya es tarde, no hay nada que hacer, ahí se encerró una ventana de oportunidad un importante para el país en el propósito de poder recuperar en los próximos años la seguridad energética”.

Acosta, en su sustentación, añadió que la situación expuesta podría hacer que la plataforma en mención vuelva a Colombia hasta 2026, información que entregó con base en datos generados por la misma Ecopetrol.

Agregó: “hace un mes Ecopetrol a través de un comunicado oficial manifestó que debido a este impasse que se ha presentado se descartaba la continuidad de las actividades allí de entre el año 2024 y 2025, o sea que yéndonos bien, se reanudarán esas actividades para la perforación de ese pozo hacia el año 2026 y eso contando con que haya la disponibilidad de la plataforma para ese momento porque como decía anteriormente solamente hay tres en el mundo y las contratan aproximadamente por tres o cuatro años en donde se va a desarrollar este tipo de actividades”.

El especialista también advirtió que no es descabellado pensar en que Oxy y su filial en algún momento decidan seguir con el proyecto, entendiendo que este tipo de grandes empresas hacen sus inversiones según la viabilidad que encuentran de poder ejecutarlas y al encontrar un escenario como el anteriormente expuesto, se podría estimar que la compañía ya no vería atractivo mantenerse en Komodo – 1, más aún cuando esas inversiones podría utilizarlas en otras partes del mundo donde si tendrían más seguridades para avanzar.

Al indagar con algunas fuentes de Ecopetrol, teniendo en cuenta que no hay una respuesta oficial, se manifestó a W Radio que “en efecto la plataforma que se necesitaba para avanzar en el pozo Komodo - 1, partió del país hace algunas semanas; también que en el mundo solo hay 3 plataformas de ese tipo y que la misma partió de Colombia para asumir las responsabilidades que ya había adquirido en otros proyectos”, se agregó que, ahora se deberá volver hacer el proceso de contratación de la plataforma lo cual tardará un tiempo, sin embargo, no se confirmó cuánto tiempo se podrá tardar.