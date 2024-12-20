Ser Colombia vuelve a pedir medidas para sacar adelante proyectos de energías renovables

Luego de que se conociera que la empresa Energía de Portugal abandonará el país y no seguirá con los proyectos eólicos ubicados en La Guajira, Alpha y Beta, los más grandes del país; quien se pronunció fue la Asociación de Energías Renovables de Colombia (Ser Colombia), la cual aseguró que la ida de dicha empresa se debió a un cóctel de diferentes situaciones que complicaron la ejecución de los planes que tenía en el territorio nacional.

En entrevista con W Radio, la presidenta de Ser Colombia, Alexandra Hernández, dijo “una suma de varias razones mencionan en su comunicado ellos. Llegan en el 2019, es un proyecto que ya al día de hoy entonces cumple cinco años de retraso, con 90 aerogeneradores y equipos comprados, obligaciones comerciales de venta de energía que desde el 2022 tienen que empezar a honrar comprando energía en la bolsa más cara para venderla a precios más baratos de energías renovables y pues pasados cinco años el proyecto sigue retrasado con licencia ambiental de la línea que comunica pues el parque eólico, lo comunicaría con la con la con la red nacional de transmisión”.

Así mismo, se reiteró que para haber salvado los proyectos se tenían que haber realizado o adoptado ciertas medidas, hasta de índole regulatorio para contrarrestar otras que, según el gremio, no han aportado verdaderas soluciones al sector energético y que a su vez han complicado la estancia de compañías como Energía de Portugal en el territorio nacional.

Frente a las pérdidas que tendrá la compañía portuguesa ante la idea de no seguir con Alpha y Beta, la presidenta Hernández, reiteró que la suma podría ascender a los 1.000 millones de euros, una cifra demasiado alta para cualquier empresa que desea desarrollar este tipo de proyectos.

La líder sindical agregó “hablar de mil millones de euros en pérdidas potenciales, pues es un tema demasiado grande ellos ya por lo menos quedaron con 90 aerogeneradores comprados y es demasiado, archivados allá en un puerto en La Guajira, es un tema demasiado oneroso para mantener”.

Ser Colombia, se mostró inconforme con la postura del Gobierno, en la cual pregona que los renovables son el futuro del país, pero que al revisar las medidas, los procesos de ejecución y los paquetes de acción para llevarlos a buen fin pareciera que no se están adoptado, por lo que pidió elocuencia en el tema.

La presidenta Hernández, resumió las medidas de emergencia que se deberían adoptar en un muy corto plazo para que los proyectos de energías renovables por fin tengan un panorama claro, allí dijo: