Ser Colombia vuelve a pedir medidas para sacar adelante proyectos de energías renovables
El pronunciamiento del gremio de los generadores de energías renovables, se generó tras conocerse que Energía de Portugal se irá de Colombia y venderá sus proyectos de energía eólica Alpha y Beta, los más grandes del país.
Ser Colombia vuelve a pedir medidas para sacar adelante proyectos de energías renovables
13:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Energía renovable (Getty Images).
Luego de que se conociera que la empresa Energía de Portugal abandonará el país y no seguirá con los proyectos eólicos ubicados en La Guajira, Alpha y Beta, los más grandes del país; quien se pronunció fue la Asociación de Energías Renovables de Colombia (Ser Colombia), la cual aseguró que la ida de dicha empresa se debió a un cóctel de diferentes situaciones que complicaron la ejecución de los planes que tenía en el territorio nacional.
En entrevista con W Radio, la presidenta de Ser Colombia, Alexandra Hernández, dijo “una suma de varias razones mencionan en su comunicado ellos. Llegan en el 2019, es un proyecto que ya al día de hoy entonces cumple cinco años de retraso, con 90 aerogeneradores y equipos comprados, obligaciones comerciales de venta de energía que desde el 2022 tienen que empezar a honrar comprando energía en la bolsa más cara para venderla a precios más baratos de energías renovables y pues pasados cinco años el proyecto sigue retrasado con licencia ambiental de la línea que comunica pues el parque eólico, lo comunicaría con la con la con la red nacional de transmisión”.
Puede leer:
Así mismo, se reiteró que para haber salvado los proyectos se tenían que haber realizado o adoptado ciertas medidas, hasta de índole regulatorio para contrarrestar otras que, según el gremio, no han aportado verdaderas soluciones al sector energético y que a su vez han complicado la estancia de compañías como Energía de Portugal en el territorio nacional.
Frente a las pérdidas que tendrá la compañía portuguesa ante la idea de no seguir con Alpha y Beta, la presidenta Hernández, reiteró que la suma podría ascender a los 1.000 millones de euros, una cifra demasiado alta para cualquier empresa que desea desarrollar este tipo de proyectos.
La líder sindical agregó “hablar de mil millones de euros en pérdidas potenciales, pues es un tema demasiado grande ellos ya por lo menos quedaron con 90 aerogeneradores comprados y es demasiado, archivados allá en un puerto en La Guajira, es un tema demasiado oneroso para mantener”.
Ser Colombia, se mostró inconforme con la postura del Gobierno, en la cual pregona que los renovables son el futuro del país, pero que al revisar las medidas, los procesos de ejecución y los paquetes de acción para llevarlos a buen fin pareciera que no se están adoptado, por lo que pidió elocuencia en el tema.
La presidenta Hernández, resumió las medidas de emergencia que se deberían adoptar en un muy corto plazo para que los proyectos de energías renovables por fin tengan un panorama claro, allí dijo:
- “Inmediatamente sacar las subastas de largo plazo o contrato de largo plazo de energía renovables; es un tema que quedó en el cronograma para finales del próximo año y llevamos un año discutiendo; eso es un tema que se necesita para hacer el cierre financiero de los proyectos”, dijo.
- “A raíz del tema del hundimiento de la tributaria, si se pudiera expedir esa medida que está dentro de la Ley de Financiamiento “bono de transición energética” que lo único que hacía era nivelar la cancha para que nuevos jugadores que entren en el mercado de energía renovables puedan aprovechar los incentivos tributarios de la misma forma como lo hacen los actores que están ya en Colombia”, aseguró.
- “Sin duda alguna es revisar por no decir revocar o cambiar la decisión que tomaron recientemente sobre los temas del cargo por confiabilidad, porque definitivamente es una medida que no va a generar los impactos en el corto plazo que el Gobierno espera y en cambio si está comprometiendo el desarrollo futuro de las energías renovables y su posibilidad de firmar contratos viables”.