¿Qué dicen centrales obreras y gremios en el Quindío sobre el salario mínimo?

Armenia

Voceros de las centrales obreras desde el Quindío esperan que el incremento del salario mínimo dadas las diferencias entre el gobierno y los empresarios pueda ser del 8%

En Caracol Radio Armenia hablamos con representantes de los sindicatos de trabajadores y líderes gremiales frente a las negociaciones de salario mínimo que aún no logran un acuerdo frente al incremento del salario mínimo para el 2025.

Hugo León Echeverry, presidente CGT, Quindío

El presidente de la Confederación General de Trabajadores del Quindío, CGT Hugo León Echeverry explicó que “las centrales obreras, estamos conjuntamente pidiendo un 12% y los empresarios dicen que más del 6 no lo van a hacer, aspiramos y esperamos que ojalá con el intervención de la ministra de Trabajo Gloria Ramírez haya una concertación y que esa concentración mínimo se llegue a un acuerdo del 8% que no se haría tampoco lo ideal, pero tampoco tan distante pues que sea el 6 de manera que se siguen las conversaciones a nivel nacional en la mesa de concertación.

Y agregó “la productividad que reveló el año ayuda un poquito que fue positiva y eso es un buen síntoma, de manera que ya los empresarios y los trabajadores manifestarles, pues que hay una expectativa que Dios quiera que se llegue por Concertación y de no ser así sino por decreto del gobierno sea generoso con los trabajadores y mínimos se establezca, pues el 8% que aspiraría como lo mínimo

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Hay gran distancia entre los sectores

El líder sindical señaló que “siendo conscientes que la distancia están grandes entre el 12% y el 6% Yo pensaría que nos daríamos por bien servido, si lograra, así sea por acuerdo o por decreto con un 8% que no es lo ideal, pero al menos que no sea tan bajito menos del 8, porque el poder adquisitivo de los trabajadores afectaría grandemente y usted sabe que un 8% no es suficiente, pero al menos con eso se matiza un poco el poder adquisitivo de los trabajadores, todas maneras tenemos expectativas, tenemos la fe y tenemos todavía la esperanza de que en estos 8 o 10 días que faltan para para cerrar un acuerdo y de no ser por acuerdo que ya por decreto pero mínimo el 8% para los casi 3 millones de trabajadores en Colombia.

Rodrigo Estrada, presidente Cámara de Comercio de Armenia

Nosotros como gremiales, digamos que realmente sea el tema de inflación de este año más un punto y medio de productividad, pero digamos realmente es no creemos que pueda ser de dos dígitos, porque generaría un impacto muy fuerte en la economía del país sin ser mucha plata como tal, pero el impacto generación es bastante grande, no sabemos todavía bien, pero esperemos que sea insisto el tema de inflación más un punto de productividad.

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Y añadió “porque precisamente eso va a impactar el otro año en la economía lo que se define este año, si se define un salario que no sea lógico acorde a la calidad económica, pues impacta en precio, o sea, hay un tanto diga bastante alto, entonces tiene que ser como todo bien coordinado el tema, digamos que lleguen a un acuerdo”

Así quedaría el salario mínimo en 2025 si se ajusta por decreto de Gustavo Petro