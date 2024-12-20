Crudo relato de un estudiante en 6AM sobre infierno que se vive en Universidad Nacional

El rector de la Universidad Nacional de Colombia, Leopoldo Múnera Ruiz, confirmó en entrevista con 6AM de Caracol Radio que en la noche de este jueves 19 de diciembre se presentó un caso de abuso sexual en contra de una estudiante de otro plantel educativo.

Según las primeras declaraciones del rector, los hechos se registraron en el edificio de la Facultad de Sociología, sede de Bogotá, en medio de una de las “fiestas clandestinas” que se realizan semanalmente con motivo del “jueves de Freud”: “La mujer es una persona foránea, pero eso no importa, el hecho es grave, sea o no de la Universidad, es un hecho muy grave dentro del campus”.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que ninguna de las personas involucradas no pertenecen al plantel educativo y los responsables ya fueron identificados. Múnera señaló que la vicerrectora de la sede Bogotá, Carolina Jiménez, estará en la Fiscalía Nacional atendiendo las diligencias necesarias del caso.

La denuncia pública la hizo Diego Torres, docente y miembro del Consejo Superior Universitario de la Nacional, quien por medio de su cuenta de X detalló que en horas de la noche violentaron sexualmente a una joven, en los alrededores del parque Freud del campus. El docente agregó que, “la situación de seguridad en el campus es simplemente insostenible, y las acciones de las autoridades universitarias son simplemente nulas”.

En diálogo con 6AM, Ronald Vargas, líder estudiantil de la Universidad Nacional y exrepresentante en el Consejo Superior de la Universidad, alertó que el estado de inseguridad que siempre ha vivido el campus se exacerbó desde que la Vicerrectoría bajo la política ‘cero control’ permitió la libre entrada a la institución:

“El 27 de julio, para ser precisos, se dio la orden por parte de la Vicerrectoría de la Universidad de la política llamada ‘cero control’. Anteriormente, nuestra universidad, sobre todo los días jueves que es cuando se presentan este tipo de acciones que son tropeles, que se dan ahora cualquier día entre semana, también se presentan estos espacios que suelen llamarse “jueves de Freud”, que muchas personas hemos denunciado como espacios inseguros en donde hay consumo de drogas, consumo de alcohol y donde se presentan violencias basadas en género de todo tipo, que además en el pasado se han denunciado reiteradamente”.

Conforme a lo dicho por Vargas, antes de la puesta en marcha de la política ‘cero control’, a la entrada a la Universidad Nacional se solicitaba el carnet estudiantil y se hacía requiso de maletas “voluminosas”, donde jóvenes intentaban ingresar cantidades de bebidas alcohólicas adulteradas, así como todo tipo de drogas:

“Ahora, pues con la política ‘cero control’ no se revisan maletas, los vehículos particulares que ingresan por las porterías y que antiguamente se les pedía abrir el baúl para registrar que no tuvieran bebidas alcohólicas, tampoco se revisan, ya no se pide carnet, es decir que ingresa cualquier tipo de persona”.

Para el líder estudiantil, aunque el requisito del carnet no garantiza que no ocurra este tipo de acciones que van en contra de la integridad académica, sí es una medida de mitigación que ayuda a que el riesgo disminuya: “estamos llenos de primeras líneas internamente en la universidad. Muchos hemos sido víctimas de amenazas y hostigamientos y pues los hechos lamentables que anoche que determinan con una compañera vulnerada”.

“Estamos sitiados porque la fuerza pública no puede ingresar al campo”

En la misma línea, Vargas aclaró que es un grupo reducido de personas que se concentra para llevar a cabo estas fiestas clandestinas, desafiando las normativas universitarias y las medidas de seguridad. Este tipo de eventos que no cuentan con la debida autorización no solo pone en riesgo a los asistentes, sino la convivencia en el campus, afectando la sana convivencia de todo el personal:

“Hay estigmatización sobre los estudiantes de la Universidad Nacional de lo que allá hacemos. La realidad es que el 99% de los estudiantes tomamos nuestras clases, investigamos, estamos en grupos deportivos y grupos artísticos, pero claro, hay un grupo reducido que piensa que el campus es tierra de nadie en donde se puede hacer cualquier cosa que se les venga a la gana. Entonces, hoy con la autonomía universitaria que es un principio sagrado que muchos defendemos incluso con nuestra vida, pues lo que ha pasado es que estamos sitiados porque obviamente la fuerza pública no puede ingresar al campo, es algo que muchas personas hemos dicho que no está bien, pero, por otro lado, no hay ningún tipo de control al interior del campus porque precisamente tiene que ser un campus abierto”.

“Aquí el Gobierno Nacional también es responsable”

El estudiante agregó que, además de estas fiestas clandestinas y tropeles, hay bandas dedicadas al hurto y microtráfico que también se han asentado al interior de la universidad, “se le están robando los computadores a los estudiantes, están agrediendo personas al interior del campus, haciéndonos amenazas, por ejemplo, en las paredes a algunos de los líderes que denunciamos esta situación y entonces, pues claramente la ley permite que por la autonomía universitaria, pues el campo se convierte en una suerte de tierra de nadie en donde destruyeron las cámaras de seguridad, ninguna se repuso y en este tipo de denuncias, pues el equipo de vigilancia es útil para saber quién lo hizo y tomar correctivos”.

Por último, el exrepresentante en el Consejo Superior de la Universidad, pidió al Gobierno Nacional y al Distrito una intervención articulada con la administración de la institución para controlar la inseguridad desbordada al interior de este centro educativo:

“Aquí el Gobierno Nacional también es responsable porque el Ministerio del Interior, que ha hecho varias visitas al campus de la Universidad, sabe de la situación que nosotros vivimos y no hace absolutamente nada. Entonces, son muy buenos para organizar eventos, porque ahora somos la casa de eventos del Gobierno Nacional, aquí el Ministerio de Educación hizo su fin de año y entregó los premios de fin de año ahí en toda la mitad de la plaza de la Universidad con concierto y todo el aire libre, pero para tomar acciones sobre la universidad están particularmente callados, en silencio absolutamente, no ha habido un solo pronunciamiento y también hay que decirlo, uno se va el del cómplice cuando no denuncia”.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio: