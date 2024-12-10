Encapuchados intentaron ingresar a ceremonias de grado en la Universidad Nacional
Encapuchados protagonizan nuevas manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Nacional. Siga minuto a minuto todas las novedades de movilidad:
En la tarde de este martes 10 de diciembre, las autoridades distritales registraron nuevos disturbios entre encapuchados y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden - UNDMO en inmediaciones de la Universidad Nacional de Bogotá, específicamente sobre la entrada de la calle 26 que cubre la estación Ciudad Universitaria, en Teusaquillo.
Le puede interesar:
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, esta situación generó congestiones vehiculares, bloqueos intermitentes y suspensión de algunas rutas del servicio de transporte urbano, TransMilenio. Al momento, los disturbios se cocentran en la Av. Calle 26 con carrera 33, sentido Oriente - Occidente.
En el sentido Oriente-Occidente, TransMilenio informó que, se cerró temporalmente la estación Ciudad Universitaria, y se implementó un contraflujo desde esta estación hasta Corferias. Además, en la NQS se activaron desvíos preventivos para los servicios de TransMiZonal en sentido Norte-Sur. Vía.
Según reportaron usuarios en redes sociales, un grupo de encapuchados llevó a cabo hechos violentos donde se celebran ceremonias de grados en el auditorio León de Greiff de la Universidad.
Usuarios del sistema de transporte por la troncal de la calle 26 tuvieron que bajarse de los buses y caminar. Autoridades de tránsito realizaron acompañamiento en el punto.
Minuto a minuto de la movilidad aquí
- 5:39 p.m. | Manifestantes se dispersan y se recupera la movilidad en la Av. Calle 26 con carrera 33, sentido Oriente - Occidente.
- 5:20 p.m. | A la hora se reabre la estación Ciudad Universitaria y se cancela contraflujo para los servicios troncales en la Calle 26.
- 4:59 p.m. | A la hora se normaliza el paso para los servicios de TransMiZonal en la NQS. Siguen activos los desvíos de TransMiZonal en la Calle 26 (Ori - Occ).
- 4:32 p.m. | TransMilenio anunció que, al momento siguen activos los desvíos para los servicios de TransMiZonal en la NQS y en la Calle 26.
- 4:07 p.m. | En redes sociales reportan que expulsan a encapuchados que querían ingresar a la fuerza al auditorio León de Greiff.
- 4:09 p.m. | En el sentido Oriente-Occidente se cerró temporalmente la estación Ciudad Universitaria, y se implementó un contraflujo desde esta estación hasta Corferias.
- 3:40 p.m. | Se presenta afectación vial por manifestación en la Av. Calle 26 con carrera 33, sentido Oriente - Occidente.