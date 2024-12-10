Encapuchados intentaron ingresar a ceremonias de grado en la Universidad Nacional

Disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional. (Foto de referencia - Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images) / Guillermo Legaria Schweizer

En la tarde de este martes 10 de diciembre, las autoridades distritales registraron nuevos disturbios entre encapuchados y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden - UNDMO en inmediaciones de la Universidad Nacional de Bogotá, específicamente sobre la entrada de la calle 26 que cubre la estación Ciudad Universitaria, en Teusaquillo.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, esta situación generó congestiones vehiculares, bloqueos intermitentes y suspensión de algunas rutas del servicio de transporte urbano, TransMilenio. Al momento, los disturbios se cocentran en la Av. Calle 26 con carrera 33, sentido Oriente - Occidente.

En el sentido Oriente-Occidente, TransMilenio informó que, se cerró temporalmente la estación Ciudad Universitaria, y se implementó un contraflujo desde esta estación hasta Corferias. Además, en la NQS se activaron desvíos preventivos para los servicios de TransMiZonal en sentido Norte-Sur. Vía.

Según reportaron usuarios en redes sociales, un grupo de encapuchados llevó a cabo hechos violentos donde se celebran ceremonias de grados en el auditorio León de Greiff de la Universidad.

Usuarios del sistema de transporte por la troncal de la calle 26 tuvieron que bajarse de los buses y caminar. Autoridades de tránsito realizaron acompañamiento en el punto.

Minuto a minuto de la movilidad aquí

5:39 p.m. | Manifestantes se dispersan y se recupera la movilidad en la Av. Calle 26 con carrera 33, sentido Oriente - Occidente.

5:20 p.m. | A la hora se reabre la estación Ciudad Universitaria y se cancela contraflujo para los servicios troncales en la Calle 26.

📍Universidad Nacional Calle 26



A la hora se reabre la estación Ciudad Universitaria y se cancela contraflujo para los servicios troncales en la Calle 26.



4:59 p.m. | A la hora se normaliza el paso para los servicios de TransMiZonal en la NQS. Siguen activos los desvíos de TransMiZonal en la Calle 26 (Ori - Occ).

4:59 p.m.



📍Universidad Nacional Calle 26



A la hora se normaliza el paso para los servicios de TransMiZonal en la NQS.



Siguen activos los desvíos de TransMiZonal en la Calle 26 (Ori - Occ).



4:32 p.m. | TransMilenio anunció que, al momento siguen activos los desvíos para los servicios de TransMiZonal en la NQS y en la Calle 26.

4:32 p.m.



📍Universidad Nacional Calle 26



Los servicios G43 y B16 avanzan por la Calle 26 al oriente, para tomar la oreja y salir a la NQS.



4:07 p.m. | En redes sociales reportan que expulsan a encapuchados que querían ingresar a la fuerza al auditorio León de Greiff.

Expulsan a encapuchados que querían ingresar a la fuerza al auditorio León de Greiff.

4:09 p.m. | En el sentido Oriente-Occidente se cerró temporalmente la estación Ciudad Universitaria, y se implementó un contraflujo desde esta estación hasta Corferias.

#BOGOTÁ | Se reportan disturbios entre encapuchados y la UNDMO en la entrada de la Universidad Nacional (Calle 26 con Carrera 30).



3:40 p.m. | Se presenta afectación vial por manifestación en la Av. Calle 26 con carrera 33, sentido Oriente - Occidente.