Galería: Soluciones W llegó a El Plateado con dos mil juguetes para niños

En medio de las montañas del Cauca, el corregimiento de El Plateado ha sido por años un símbolo de lucha y resistencia. Allí, donde la violencia y el miedo han sido protagonistas, este diciembre será diferente: dos mil regalos llevarán esperanza y alegría a los niños que nunca han tenido una Navidad llena de ilusión.

La idea nació de una escena que conmovió al General Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional. Durante la operación Perseo, al ingresar al casco urbano de El Plateado, los soldados encontraron a niños cuyas vidas giraban en torno a la violencia.

“Recuerdo un niño, de no más de seis años, que me apuntó con una pistola de juguete. Le dijimos que eso no estaba bien, y él respondió: ‘Es lo que he visto aquí toda mi vida” relató el General en los micrófonos de La W. La imagen de esos pequeños atrapados en un ciclo de miedo lo impulsó a buscar ayuda: “Quise llevarles algo distinto, alegría y tranquilidad. Por eso acudí a Soluciones W.”

Así disfrutó la niñez de El Plateado su navidad junto a Soluciones W

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Gracias a la solidaridad de Pepe Ganga y el acompañamiento del Ejército Nacional, el corregimiento de El Plateado vivió una navidad diferent Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar