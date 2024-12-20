El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Es la práctica del desnudo social y de la vida en armonía: organizado del cine nudista

Francisco Esparza, presidente de la Asociación Naturista Valenciana (ANVA), habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la organización del Cine al Natural (nudista) en España.

“No perseguimos algo en concreto o mágico, es simplemente naturalizar cualquier actividad cotidiana. Se abrió la oportunidad y la tomamos”, dijo.

¿Qué normas debieron cumplir para participar en el cine nudista?

Mencionó que la norma número uno era asistir e ingresar al cine vestido y había que llevar una toalla para cubrir el asiento. Además, contó que se tenía que llevar una bolsa para depositar las pertenencias de cada uno.

“Había una norma de que no estaba permitido realizar fotografías o videos dentro de la sala para respetar la intimidad de las personas”, agregó.

¿Puede participar cualquier persona?

Esparza aseguró que cualquier interesado puede hacer parte de la experiencia. “Esto no lo habíamos hecho como tal, fue algo inédito en todo Europa, pero llevamos muchos años realizando actividades de toda índole como visitas a museos, sesiones de teatro, sesiones fotográficas”, indicó.

De otro lado, explicó que el nudismo que practican es la normalización del desnudo social y de la vida en armonía.

Reviva la entrevista completa con Francisco Esparza a continuación