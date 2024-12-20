En diciembre, Gobierno puede gastar $5,4 de los $26 billones que suele necesitar: CARF

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) anunció que el Gobierno todavía debería recortar más el presupuesto de este año, pese a que ya recortó $28,4 billones. Además, para 2025, el recorte del presupuesto debe ser de $52 billones.

Por eso, su director técnico, Sebastián Betancur, explicó en La W que la situación es tan crítica que “entre enero y noviembre, el gasto promedio por mes ha sido de $26 billones de pesos, pero con las metas y las proyecciones que hay actualmente de recaudo tributario, el espacio de gasto para diciembre es de tan solo $5,4 billones”.

Es decir, el cumplimiento de la regla fiscal implicaría un gasto en diciembre muy inferior al que se ha observado históricamente.

Entre tanto, Betancur anunció que están esperando a que el Gobierno Nacional actualice su plan financiero del año 2024 de manera oficial y cuente cuál es la nueva expectativa de ingresos, de gastos y de déficit.

En línea con eso, el experto señala que es importante que el Gobierno cumpla con la regla fiscal pues esta es una señal que ayuda a orientar lo que los agentes económicos piensan que va a ser el futuro del país, de la posibilidad que va a tener el país para pagar su deuda.

¿Qué causó esta situación?

Para el director del Carf, la situación fiscal que vive el país es una mezcla de factores.

“Es cierto que la deuda pública en la pandemia en Colombia y en el mundo entero se incrementó de manera importante. Es cierto que la factura de pago de intereses en Colombia y en el mundo entero se ha aumentado de manera significativa. Es cierto que eso afecta los agregados fiscales de gasto total que hace el país”, señaló.

Aparte de eso, el economista agregó que “es cierto también que Colombia tiene unas inflexibilidades en su gasto que son muy significativas”.

“En el informe al Congreso que hizo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, evidenciamos que cerca del 84% del gasto ha sido inflexible entre el año 2019 y el año 2023″, concluyó.

