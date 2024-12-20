Con $800 millones más, Uniandinos amplió su aporte a Pa’Lante Colombia
Los Asociación de Egresados de la UniAndes hicieron un aporte inicial de $200 millones, pero ahora ampliaron su apoyo a Pa’Lante Colombia con una importante suma.
Con $800 millones más, Uniandinos amplió su aporte a Pa’Lante Colombia
04:40
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Logo de Uniandinos e imagen de referencia
Fernando Vargas, presidente de la Asociación de exalumnos de la Universidad de Los Andes estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para anunciar una ampliación de su donación a Vampos Pa’Lante, una campaña busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.
Lea también:
Ahora, a su aporte inicial de 200 millones de pesos, los exalumnos de la U de Los Andes realizaron una nueva contribución de 800 millones de pesos a Pa’Lante Colombia.
“Para complementar la donación inicial, ofrecemos 800 millones más para un total de 1.000 millones”, dijo.
Con $800 millones más, Uniandinos amplió su aporte a Pa’Lante Colombia
04:40
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
¿Cómo donar a Pa’lante Colombia?
La campaña Pa’lante Colombia cuenta con diversos canales a través de los cuales se pueden realizar donaciones para contribuir a que más estudiantes, en distintas regiones del país, accedan y permanezcan en las instituciones privadas de alta calidad a través de becas de acceso, de rescate y sostenimiento.
La donación en línea se puede hacer en el siguiente enlace: DONAR A PA’LANTE COLOMBIA
Además, las donaciones también pueden realizarse a través de las oficinas y cajeros de Scotiabank Colpatria y Supertiendas Olímpica.
Opciones de donación a Pa’lante Colombia
A continuación, le explicamos cuáles son las opciones de donación a la campaña Pa’lante Colombia 2024:
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
- Oficinas Scotiabank Colpatria: En la cuenta de ahorros 1012248772 podrá donar desde $1.000 en adelante.
- Cajeros Automáticos Scotiabank Colpatria: En la cuenta de ahorros 1012248772 puede consignar desde $500 hasta $5.000 en más de 700 cajeros a nivel nacional.
- Donaciones en Estados Unidos: A través de University of the Andes Foundation puede realizar su donación y recibir su certificado y el beneficio tributario en Estados Unidos.
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional: 423 puntos de venta y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos desde $1 peso hasta $9.990.000.