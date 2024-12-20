El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Con $800 millones más, Uniandinos amplió su aporte a Pa’Lante Colombia

Fernando Vargas, presidente de la Asociación de exalumnos de la Universidad de Los Andes estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para anunciar una ampliación de su donación a Vampos Pa’Lante, una campaña busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Ahora, a su aporte inicial de 200 millones de pesos, los exalumnos de la U de Los Andes realizaron una nueva contribución de 800 millones de pesos a Pa’Lante Colombia.

“Para complementar la donación inicial, ofrecemos 800 millones más para un total de 1.000 millones”, dijo.

Play/Pause Con $800 millones más, Uniandinos amplió su aporte a Pa’Lante Colombia 04:40 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo donar a Pa’lante Colombia?

La campaña Pa’lante Colombia cuenta con diversos canales a través de los cuales se pueden realizar donaciones para contribuir a que más estudiantes, en distintas regiones del país, accedan y permanezcan en las instituciones privadas de alta calidad a través de becas de acceso, de rescate y sostenimiento.

La donación en línea se puede hacer en el siguiente enlace: DONAR A PA’LANTE COLOMBIA

Además, las donaciones también pueden realizarse a través de las oficinas y cajeros de Scotiabank Colpatria y Supertiendas Olímpica.

Opciones de donación a Pa’lante Colombia

A continuación, le explicamos cuáles son las opciones de donación a la campaña Pa’lante Colombia 2024: