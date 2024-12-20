El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cancelaron el concurso Miss Países Bajos: está es la razón, según la directora del certamen

En las últimas horas se conoció que el certamen de belleza Miss Países Bajos llegó a su fin tras 94 años de historia. Al parecer, esta decisión se tomó por parte de los organizadores, debido a las crecientes críticas y la negatividad que enfrentaban año tras año.

Sin embargo, los organizadores de Miss Países Bajos anunciaron la creación de una nueva plataforma llamada Niet Meer Van Deze Tijd.

Mónica Van Ee, directora del concurso Miss Países Bajos, habló en La W sobre esta decisión señalando que ya no será una competición, sino una plataforma con la que buscan empoderar a las mujeres.

“Hemos notado que las mujeres necesitan ayuda, necesitan ser inspiradas para confiar en sí mismas”, dijo, agregando que lo que buscan es ayudar a todas las mujeres a “crear sus propias empresas, a empoderarlas como tal, a ser fuertes y evitar que caigan en lo que se ve en redes sociales”.

Según contó la directora, las concursantes están orgullosas de ser parte de esta plataforma, afirmando que no lo ven como una competencia sino como un apoyo.

Además, señaló que esto solo se hizo con el Miss Países Bajos, pero existen otros concursos de belleza que seguirán dándose con normalidad.

Finalmente, habló de la última ganadora de dicho certamen, con la que marcaron un hito a nivel mundial al ser los primero en elegir a una mujer trans en este concurso de belleza.

Aunque en principio se dijo que se había elegido a esta mujer como iniciativa de enviar un mensaje de inclusión, la directora afirmó que no fue así, que realmente “tenía que quedar la mejor”.

“Hay que elegir mujeres reales, no me importa lo que hagan en su vida privada, si es una mujer que da un buen ejemplo en la vida, pues tiene que ser elegida”, ultimó.