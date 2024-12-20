ANI radicará este viernes el estudio ambiental del proyecto Acceso Norte 2 de Bogotá

En entrevista con La W, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Francisco Ospina, en primicia informó que este viernes, 20 de diciembre, se procederá a radicar nuevamente el estudio ambiental para el proyecto Acceso Norte 2 ante la Agencia Nacional de Infraestructura.

En sus declaraciones, el funcionario dijo “este proyecto en particular estaba en gestiones de licenciamiento ambiental, esperamos que el día de hoy podamos con el concesionario radicar la solicitud de licenciamiento ambiental para este tramo de vía y podamos eventualmente iniciar las actividades constructivas en esta región”.

Se debe recordar que el trayecto del que se habla corresponde al proceso de construcción de ampliación en la Autopista Norte entre Calle 192 y 245, Carrera Séptima entre Calle 201 y 245 y la Perimetral de Sopó, sector que recientemente se inundó por fuertes lluvias y que generó una congestión bastante densa en el tráfico de la capital de la República.

Frente a la reciente radicación de solicitud de modificación de la licencia ambiental para el proyecto Accesos Norte 1, que corresponde a la otra gran parte para ampliar la AutoNorte, el presidente Ospina explicó que ya se hicieron las modificaciones correspondientes a dicho licenciamiento, por lo que confía que en esta ocasión tendrá final positivo frente a la Anla y su decisión de aprobación.

Frente a los cambios presentados, explicó “hay un cuerpo de agua en el en el predio Las Veguitas y la autoridad (Anla) y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tomó unas medidas preventivas indicando que se debía tomar una solución para no afectar ese cuerpo de agua, así que es un cambio de trazado básicamente y con esto y si es satisfactorio se haría viable que la construcción de este tramo de vida”.

Finalmente, desde la ANI se confirmó que, con ambos proyectos, las adecuaciones ambientales y la búsqueda de sus respectivas licencias se busca volver a conectar los humedales de la zona, situación que se interrumpió hace más de 70 años, agregando que la prioridad es cuidar esos cuerpos de agua que se consideran de vital importancia para el buen desarrollo de la capital de la República.

Reviva la entrevista completa con Francisco Ospina a continuación