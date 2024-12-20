El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído | El regalo del ‘Cambio’: mostrarle al país lo impresentables que son

En Colombia estamos de Novena y Al Oído nos llegaron los nueve días del ‘Cambio’, porque si algo nos ha dejado este Gobierno son regalos.

En el día primero tenemos el famoso “Yo no lo crié” y el suceso de no olvidar, ya que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, enfrenta juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos después de confesar que su padre conocía detalles de la financiación de campaña.

Eso sí, en el día primero ya hasta los Reyes Magos aparecieron porque nadie sabe cómo y de qué vive Nicolás Petro. ¿Quién será su Melchor, Gaspar y Baltasar?

El día segundo llegó para enseñarnos que al tigre siempre hay que dejarle una salida, ¿qué tanto sabe Armando Benedetti? Además, llegó con súper poderes porque nadie lo ve.

El día tercero nos recuerda esa famosa frase: “el peor enemigo que puedes encontrar siempre serás tú mismo”.

El saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los carrotanques, el peor escándalo de corrupción del Gobierno Petro que ya va en un billón de pesos. La gran campaña que hacía Olmedo López junto al presidente Petro es como para llenar el álbum con su famoso afiche: ‘Olmedo López 3 al Senado: firmes contra la corrupción’.

En el día cuarto: de los sótanos oscuros, líbranos, señor, así como de las confusas maletas extraviadas con dinero que aún no sabemos de quién eran. Olvidaron a los ‘nadies’ y la imagen que nos dejan es la de Marelbys Meza, niñeda de Laura Sarabia, sometida a un polígrafo en un sótano.

Día quinto: el ‘Pacto de La Picota’, para que todo quede en familia. Juan Fernando Petro es el protagonista de este escándalo, tras haber sido salpicado en el caso de presunta estafa perpetrada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.

Día sexto y el “pueden llorar” de la vicepresidenta Francia Márquez por la asignación de 1,8 billones de pesos asignados en el año y de los cuales solamente el 2,4% ha sido ejecutado por el Ministerio de la Igualdad.

En el día séptimo con el “correrás la línea ética” y los impresentables nombramientos que nos deja este año en Embajadas con tanto cónsul. Eso sí, olvidaron lo que tanto criticaban y, en nombre del amor, los vimos defender la violencia de género de Daniel Mendoza…

Día octavo con la perla del año y es el anuncio del presidente Gustavo Petro de que les van a pagar a los jóvenes por no matar.

Finalmente, en el día noveno, ‘shu shu shu’ las 86 agendas canceladas del presidente, sus estados confusos, sus fuertes defensas a maltratadores y sus viajes extraños a Panamá.

Mejor a comer buñuelo, este es el país definitivamente es el del Sagrado Corazón.

