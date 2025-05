Director deportivo del Rayo Vallecano se pronunció sobre James: estas fueron sus palabras

James Rodríguez. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images) / Florencia Tan Jun

James Rodríguez no atraviesa un momento de plenitud en el Rayo Vallecano, el colombiano acumuló su segundo partido consecutivo sin ser siquiera convocado. Su participación en el cuadro español no ha tenido la relevancia que se esperaba cuando anunciaron su fichaje, después de haber tenido una excepcional Copa América con la Selección Colombia.

El técnico Íñigo Pérez no ha dado declaraciones claras sobre el futuro del mediocampista colombiano, quien asegura estar “bien”. Por su parte, el presidente del club, Martín Presa, reafirmó que James continúa siendo parte del Rayo Vallecano y no anticipó cambios en su situación actual. Sin embargo, esta falta de claridad ha mantenido las dudas entre los aficionados y la prensa.

David Cobeño, director deportivo del equipo, también se refirió a este tema antes del compromiso contra el Villarreal, que terminó en empate 1-1. “A día de hoy no me ha dicho ningún jugador que se quiere marchar, pero entiendo que venga alguno a solicitar la salida. Si club y mister también están de acuerdo, intentaremos buscarle una salida. No es el momento de distraernos. Lo importante son los que están aquí hoy que nos jugamos mucho y son tres puntos muy importantes. El club dará las explicaciones en el momento que tenga que darlas”.

Por otro lado, afirmó que, hasta la fecha, ningún jugador ha solicitado formalmente salir del club, aunque dejó abierta la posibilidad de analizar cada caso al finalizar la temporada. Cobeño insistió en que ahora la prioridad debe ser el rendimiento en el campo y no las distracciones externas.

La situación de James parece ser similar a la de Raúl de Tomás, otro jugador que no cuenta para el técnico Íñigo Pérez. Ambos casos serán revisados al final de los compromisos actuales, según lo confirmado por el cuerpo directivo. Desde su llegada en agosto, James ha tenido participación limitada: solo 205 minutos en siete encuentros, distribuidos entre LaLiga y la Copa del Rey, donde logró una asistencia. “Con Raúl es lo mismo que con James. El club está siguiendo una línea de comunicación que es la que ha transmitido el presidente. En cuanto acabe los partidos veremos como están todas las situaciones y tomaremos medidas” señaló Cobeño.

Mientras tanto, el futbolista colombiano continúa entrenando con normalidad en Vallecas, preparándose junto a sus compañeros para el último partido del 2024. El Rayo Vallecano se medirá contra el Real Betis el próximo domingo 22 de diciembre, en un duelo crucial antes del receso de la temporada.