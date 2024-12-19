El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: Sandra Ortiz, a la cárcel por caso UNGRD, pero ¿quién dio la orden?

‘Shu Shu Shu’, empezó el ventilador

Se va a la cárcel una de las funcionarias más cercanas a Petro, Sandra Ortiz, pero quedan faltando los que dieron la orden.

A Ortiz, exalta consejera para las Regiones, más conocida como ‘la Mensajera’, el país la pudo ver este miércoles, 18 de diciembre, saliendo esposada de los juzgados de Paloquemao en Bogotá rumbo a una instalación de la Policía Nacional por presunta corrupción en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se le señala de presuntamente recoger 3.000 millones de pesos en maletines para comprar al entonces presidente del Congreso, Iván Name, al que se le complica la situación.

Nunca olviden que Sandra Ortiz fue una de las promotoras de la tal “consulta anticorrupción” de Claudia López que fue solo un trampolín electoral.

Las tres perlas que no podemos olvidar de lo dicho por Sandra Ortiz es:

El robo de los computadores fue mentira, eso nunca pasó, fue un complot orquestado desde Presidencia. Sí hubo corrupción en la UNGRD, pero necesitaban un “chivo expiatorio”. Todo fue orquestado por una mujer desde Presidencia que tiene mucho poder. Esa mujer se habla con la fiscal y con los más poderosos.

Mientras el presidente condecoraba a la directora del Dapre, Laura Sarabia, con la Estrella Cívica en la categoría Gran Oficial, Sandra Ortiz la salpicaba en el peor caso de corrupción del Gobierno. Colombia es un constante realismo mágico.

Después, la misma Laura Sarabia expresó que no ha participado en ningún complot: “he cumplido mi labor como funcionaria pública, pero entiendo que el que las hace se las imagina”.

Bueno, en el mismo Gobierno se buscarán ‘sacar los ojos’. Complots sí hay, eso nadie lo debe dudar, entre otras de muchos interesados en correr como sea la butaca de Laura Sarabia.

Mientras Ortiz mintió, borró pruebas y ahora cambia lo que había dicho Sarabia con fechas en mano contestó.

¿Qué tantos interesados existen en querer involucrar a Laura Sarabia y por qué? ¿quiénes se quieren vengar de ella?

En fin, con ustedes el Gobierno del Cambio… El cambio de impresentables.