Representante María Eugenia Lopera aparece en videos que estudia la Corte en caso UNGRD

Hasta este miércoles 18 de diciembre había pasado desapercibido un detalle en los videos revelados por Noticias Caracol, los cuales son analizados por la Corte Suprema de Justicia por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que involucran a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

En uno de esos videos analizados por la Corte, del 18 de diciembre de 2023, se ve a la representante María Eugenia Lópera (Partido Liberal) desfilar por el Ministerio de Hacienda junto al investigado exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. La representante habría tenido una reunión con Ricardo Bonilla.

Para ese momento, Lópera era presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en donde se tramitaban las reformas laboral y a la salud. Hay que decir que la representante hace parte del grupo político del exsenador Julián Bedoya en Antioquia, quien promovió la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia.

Ahora, los videos registran reuniones realizadas en el Ministerio de Hacienda con congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en las que presuntamente se negociaron cupos indicativos para congresistas a cambio de votos para la aprobación de créditos de la Nación.

No obstante, hasta el momento, la representante Lopera no está siendo investigada por la Corte Suprema ni ha sido mencionada por Olmedo López o Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD. Tampoco lo ha hecho la exasesora del ministro Bonilla, María Alejandra Benavides. En todo caso sí resulta curioso, pues la representante no hace parte de la Comisión Interparlamentaria ni tiene relación con asuntos económicos, pero aun así visitó el ministerio.

En las grabaciones también aparecen todos los parlamentarios indagados, que integraban en ese entonces la Comisión Interparlamentaria, entre ellos, los representantes Wadith Manzur (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal), Karen Manrique (Citrep), los senadores Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y Liliana Bitar (Partido Conservador). También aparece el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

La representante Lopera habló en los micrófonos de La W y aseguró que no hay ninguna conducta irregular: “Estuve allá, no veo ningún problema como he estado en otros ministerios, en algunos casos con temas propios de las regiones, como también nos lo permite la ley quinta (...). En ese momento yo era la presidenta de la Comisión Séptima. Lo que queríamos precisamente era saber qué venía para la próxima legislatura, porque yo ya viajaba a Medellín y hasta febrero no regresaba.”

