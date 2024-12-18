“Lo que se vivió en el debate de la reforma a la salud fue un circo”: María Eugenia Lopera

La polémica sobre el debate de la reforma a la salud se escaló este 17 de diciembre cuando la representante María Eugenia Lopera, coordinadora ponente de la iniciativa, fue interrumpida mientras presentaba la ponencia ante la plenaria de la Cámara, texto que fue aprobado.

Según Lopera, las congresistas Jennifer Pedraza y Katherine Miranda la irrumpieron para solicitar la verificación de quórum, lo que calificó como una falta de respeto y un acto de violencia política. No obstante, las representantes aseguraron que se trata de una verificación normal, que les permite la ley quinta de 1992.

“Es muy triste, sobre todo porque son dos mujeres que siempre han defendido la no violencia política contra las mujeres, pero son ellas quienes interrumpen de esta manera”, aseguró Lopera en entrevista en La W.

Lo cierto es que el mismo Gobierno Nacional aprovechó ese desorden y la interrupción para aprobar la ponencia de la reforma a la salud a “pupitrazo”, según lo han denunciado algunos congresistas.

Finalmente, la ponencia positiva fue aprobada, pero el episodio dejó divisiones en el Congreso. Esto, a menos de dos días de que se terminen las sesiones extraordinarias en el Legislativo para el trámite de la reforma a la salud.

Este 18 de diciembre se retomará el debate y procede estudiar el articulado de reforma a la salud. Según las cuentas del Gobierno, el proyecto debería quedar aprobado antes de la medianoche de este 19 de diciembre, para que en el 2025 pueda hacer su trámite en la Comisión Séptima del Senado.

