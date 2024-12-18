Insostenible: secretaria de Salud de Antioquia ante crisis hospitalaria por falta de pagos

La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia confirmó que, por falta de pagos, algunos centros médicos suspendieron la atención a los afiliados a la Nueva EPS, que no podrán acceder a servicios no urgentes.

Aún con una inyección de 72.000 millones de pesos que hizo la Gobernación de Antioquia a la red de salud pública en las últimas dos semanas, la situación en el departamento está compleja, según una advertencia de la secretaria de Salud, Martha Ramírez.

Durante un diálogo con La W, la funcionaria manifestó que “esto es insostenible”. Desde junio de 2024 la Nueva EPS ha incrementado la cartera en cerca de $100.000 millones y aunque se logró mitigar parte de la crisis, Ramírez alerta por la incertidumbre para el próximo año.

La secretaria de Salud dijo que “ya no sabemos qué va a pasar el próximo año si el gobierno sigue en esa dinámica de no reconocerle los recursos a las EPS”.

La solución es de nivel central, según manifestó la Gobernación de Antioquia, ya que los agentes interventores que están en las regiones no tienen la autonomía para acordar los pagos y ponerse al día, de ahí que la administración departamental insista en una respuesta por parte de la administración de la Nueva EPS.

Ramírez también se refirió a la reforma la Salud impulsada por el Gobierno Nacional a quien señaló de no ser lo suficientemente claro con los costos del modelo que se está planteando y que exacerba los casos de iliquidez en el resto del país.

