El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cosmetóloga colombiana trabajó para la familia Kennedy y Quincy Jones: esta es su historia

En diálogo con La W, Rosa Ortiz, oriunda de Hato Nuevo (La Guajira), compartió detalles sobre su trabajo en los Estados Unidos durante la década de los 60 que le permitió conocer a personalidades de alto perfil.

En primer lugar, Ortiz contó los detalles de su llegada a Washington D.C: “Fue en 1966, yo tenía un primo que era sastre y, en esos tiempos, la ropa la mandaban a hacer. Mi primo le cosía a todos los empleados de la Embajada de los Estados Unidos (…) me hice amiga de una muchacha norteamericana y ella dijo que me invitaría a su país porque me hablaba muy bonito de él”.

Una vez la invitación se hizo a través de una carta, a Ortiz le dieron una visa diplomática: “Me puse a aprender el idioma e hice un curso de cosmetología. Ahí fue donde conocí a esa gente importante, yo hacía arreglos de uñas y depilación, todas esas cosas, a Ethel y Jacqueline Kennedy”.

Posteriormente, relató que viajó a Beverly Hills en Los Ángeles a buscar trabajo y, gracias a una carta de recomendación de Ethel Kennedy, “inmediatamente me lo dieron y ahí conocí a muchos artistas”.

Más adelante, mientras trabajaba en ese salón de Los Ángeles, también iba todas las semanas a la casa del conocido productor musical Quincy Jones.

“Quincy Jones me invitaba a todos los eventos, a conciertos de Michael Jackson. Me mandaba limusinas a recogerme, viví una vida muy bonita (…) salí en revistas como Allure, Los Ángeles y otras”, recordó la cosmetóloga.

Además de las familias Kennedy y Jones, Ortiz también prestó sus servicios a otros artistas como Candice Bergen y Ali MacGraw, ya que su salón “era a donde iban los artistas de esa época”.

Escuche el relato completo en La W:

Play/Pause Cosmetóloga colombiana trabajó para la familia Kennedy y Quincy Jones: esta es su historia 14:56 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche la señal en vivo de W Radio: