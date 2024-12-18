Cosmetóloga colombiana trabajó para la familia Kennedy y Quincy Jones: esta es su historia
La cosmetóloga Rosa Ortiz, oriunda de La Guajira, compartió detalles en La W sobre su trabajo en los Estados Unidos durante la década de los 60 que le permitió conocer a personalidades de alto perfil.
Cosmetóloga colombiana trabajó para la familia Kennedy y Quincy Jones: esta es su historia
14:56
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Rosa Ortiz. Foto: Suministrada a W Radio
En diálogo con La W, Rosa Ortiz, oriunda de Hato Nuevo (La Guajira), compartió detalles sobre su trabajo en los Estados Unidos durante la década de los 60 que le permitió conocer a personalidades de alto perfil.
En primer lugar, Ortiz contó los detalles de su llegada a Washington D.C: “Fue en 1966, yo tenía un primo que era sastre y, en esos tiempos, la ropa la mandaban a hacer. Mi primo le cosía a todos los empleados de la Embajada de los Estados Unidos (…) me hice amiga de una muchacha norteamericana y ella dijo que me invitaría a su país porque me hablaba muy bonito de él”.
Más información
Una vez la invitación se hizo a través de una carta, a Ortiz le dieron una visa diplomática: “Me puse a aprender el idioma e hice un curso de cosmetología. Ahí fue donde conocí a esa gente importante, yo hacía arreglos de uñas y depilación, todas esas cosas, a Ethel y Jacqueline Kennedy”.
Posteriormente, relató que viajó a Beverly Hills en Los Ángeles a buscar trabajo y, gracias a una carta de recomendación de Ethel Kennedy, “inmediatamente me lo dieron y ahí conocí a muchos artistas”.
Más adelante, mientras trabajaba en ese salón de Los Ángeles, también iba todas las semanas a la casa del conocido productor musical Quincy Jones.
“Quincy Jones me invitaba a todos los eventos, a conciertos de Michael Jackson. Me mandaba limusinas a recogerme, viví una vida muy bonita (…) salí en revistas como Allure, Los Ángeles y otras”, recordó la cosmetóloga.
Además de las familias Kennedy y Jones, Ortiz también prestó sus servicios a otros artistas como Candice Bergen y Ali MacGraw, ya que su salón “era a donde iban los artistas de esa época”.
Escuche el relato completo en La W:
Cosmetóloga colombiana trabajó para la familia Kennedy y Quincy Jones: esta es su historia
14:56
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche la señal en vivo de W Radio:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles