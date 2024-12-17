6AM W6AM W

“Todos lloraban”: el testimonio de una niña sobreviviente al tiroteo en Wisconsin

Nora Gottschalk, estudiante de segundo grado en la escuela cristiana Abundant Life en Madison, Wisconsin (Estados Unidos) y su padre, Karl Gottschalk, se refirieron en La W al tiroteo que dejó tres víctimas.

Tiroteo en el colegio cristiano Abundant en Madison, Wisconsin, Estados Unidos. Foto: EFE / EPA / JEFFERY PHELPS

Nora Gottschalk, estudiante de segundo grado de la escuela cristiana Abundant Life en Madison, Wisconsin (Estados Unidos) y su padre, Karl Gottschalk, conversaron con La W acerca del tiroteo que tuvo lugar en esta institución y que dejó tres personas muertas.

Cabe señalar que la tiradora, Natalie Rupnow, tenía 15 años y fue dada de baja en medio del operativo. Con este episodio, se han registrado 83 tiroteos escolares en 2024.

Sobre el tiroteo, Nora Gottschalk, de ocho años y quien se encontraba en el pasillo de la escuela preparándose para el almuerzo cuando todo sucedió, relató en La W que hubo un cierre: “No sé por qué ocurrió (el tiroteo) (…) algunos niños de kindergarten saben cómo actuar y les indican a otros cómo hacerlo, pero no todos saben qué hacer. Este año no hemos practicado”.

En cuanto al cierre, la estudiante contó que se sentía muy triste: “Todos estaban llorando. Yo estaba muy triste porque vi a una profesora herida en su pierna”.

“No tengo miedo de volver a clase”, concluyó.

Karl Gottschalk, por su parte, reveló que su hija volverá a la misma escuela una vez pasen las vacaciones de invierno y se reanuden las clases: “Es un tema que tomará tiempo asimilar, ya llegará el momento de tomar decisiones”.

En cuanto a qué tanto conoce su hija sobre armas, el padre reveló: “Ella es consciente de qué es una pistola y de que esta puede matar a una persona”.

