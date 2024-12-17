Presidente de Isagen: “Hicimos muchos ajustes en 2024, pero fue un buen año”

Camilo Marulanda, presidente de Isagen, conversó con La W para hacer un balance de 2024 en medio de las dificultades que ha tenido la generación de energía en Colombia. Para Marulanda, 2024 fue un año con muchos retos, en el que hubo “una sequía extrema”.

“Tuvimos que hacer muchos ajustes en nuestras operaciones para poder cumplirles a nuestros clientes, pero al final creo que cerramos un buen año”, sostuvo.

Además, el empresario reconoció que este negocio se ve a partir de una perspectiva a largo plazo, por lo que aseguró: “Nosotros creemos en Colombia y hemos venido invirtiendo en nuevos proyectos de energía renovable, en ese sentido hemos avanzado mucho. Pusimos en operación un proyecto nuevo en la costa Atlántica y tenemos un portafolio de proyectos que se están construyendo y creo que, en general, el año fue bueno”.

Así, Marulanda sostuvo que “se viene un año 2025 lleno de retos”, pues reconoció que “uno de los grandes problemas que tiene este país es que nos estamos quedando cortos en la capacidad de generación de energía”.

“El país necesita inversión, entonces estamos no solo alertando al Gobierno, a las autoridades y a todos los gremios de que esa problemática se nos viene encima, sino también haciendo nuestra parte invirtiendo”, añadió, revelando que Isagen ha invertido cerca de cuatro billones de pesos en proyectos nuevos en los últimos tres años, proyectando invertir entre dos o tres billones adicionales en adelante.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause Presidente de Isagen: “Hicimos muchos ajustes en 2024, pero fue un buen año” 09:40 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche la señal en vivo de W Radio: