“Gobierno no tuvo garantías del Senado”: MinInterior tras hundimiento de reforma política

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se pronunció acerca del hundimiento de la reforma política en el Congreso de la República y criticó el bloqueo del congresista Efraín Cepeda, presidente del Senado, en el trámite de este proyecto.

El jefe de la cartera política dijo que fue evidente la intención de no dejar debatir esta iniciativa, pues sostuvo que “el único proyecto para agendar del Gobierno y el único de acto legislativo, que usualmente es el primero, se puso en octavo lugar y luego pasó al décimo punto”.

“Creo que la intención era muy clara, el Gobierno no tuvo garantías de parte de la mesa directiva del Senado para dar el debate”, añadió.

Sobre el pronunciamiento del presidente del Senado sobre la falta de sincronización entre la bancada del Gobierno y el jefe de la cartera de la política, Cristo dijo que la responsabilidad de no debatir ese proyecto fue de la mesa directiva del Senado.

En ese sentido, señaló: “El presidente del Congreso está buscando responsables donde el único responsable es él. Lamentablemente, nosotros hemos tratado de construir una relación de respeto con el presidente del Congreso”.

Por otra parte, sobre el balance legislativo del año, Cristo fue optimista sobre los proyectos que lograron salir adelante.

“La agenda del Gobierno en el Congreso avanzó mucho durante el semestre: la reforma laboral avanzó, la reforma a la salud avanzó, la jurisdicción agraria avanzó, el Sistema General de Participaciones se aprobó y la reforma a la justicia salió de Senado a Cámara. El problema fue en la Comisión Tercera, que ya sabemos qué pasó”, mencionó.

El ministro Cristo también aseguró que no es cierto que no haya conexión con la bancada de Gobierno en el Congreso: “Ayer, toda la bancada del Pacto Histórico estaba sentada esperando a que llegara la discusión de esta reforma para aprobarla, al igual que la bancada liberal y al igual que la mayoría de la bancada de La U”, explicó.

Escuche la entrevista a Juan Fernando Cristo en La W:

